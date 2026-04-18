Ova 4 horoskopska znaka radikalno mijenjaju život do 2. maja

Autor:

ATV
18.04.2026 09:50

Ова 4 хороскопска знака радикално мијењају живот до 2. маја

Merkur u Ovnu budi istine, brze odluke i hrabrost bez izvinjenja – 4 najbolja horoskopska znaka koji više ne ćute i radikalno mijenjaju svoje živote do 2. maja 2026.

Prema predviđanjima horoskopa, Merkur koji se trenutno nalazi u Ovnu (od 14. aprila 2026) u potpunosti mijenja ton ovog perioda. Više nije vrijeme za elegantna ćutanja, odugovlačenja i lijepo upakovane poruke. Govorimo o mislima izgovorenim na licu mjesta, odlukama donesenim u jednom potezu i istinama koje se više ne mogu gurnuti pod tepih.

Sve do 2. maja, ovaj tranzit donosi jasnoću, pokretačku snagu, iskrenost i rijetku hrabrost da kažete tačno šta osjećate i šta želite. Najaktivnija su četiri znaka i oni osjećaju vatru ovog brzog, intenzivnog i nemogućeg za ignorisanje Merkura. Za njih stižu pravi, radikalni sudbinski preokreti.

Vaga

Ovaj Merkur u Ovnu osjećate punom snagom jer aktivira oblast odnosa, partnerstava i neophodnih sukoba. Sve što ste izbjegavali da kažete kako biste održali mir sada počinje da traži izlaz. Više ne možete igrati ulogu savršenog diplomate ako su se unutra nagomilale frustracije, neizražene potrebe ili očigledna neravnoteža. Ovo je period u kojem postavljate direktna pitanja, zahtijevate jasne odgovore i više ne prihvatate dvosmislenost u ljubavi, prijateljstvima ili saradnji. Za neke, ovaj tranzit može donijeti snažnu i iskrenu bliskost; za druge, može značiti prekid veze koja više nema istinu u sebi. U svakom slučaju, do 2. maja jasno shvatate da lažni mir više nije opcija.

Jarac

Za vas, Merkur u Ovnu donosi pritisak na područje emocionalnih temelja, porodice, unutrašnje stabilnosti i stvari koje teško držite pod kontrolom. Obično pažljivo birate šta govorite i kome, ali sada osjećate da se određene istine više ne mogu odlagati. Vrlo je moguće da će se pojaviti važni porodični razgovori, odluke vezane za kuću, selidbe, prekidanje starih obrazaca ili razjašnjenja koja će vas natjerati da budete mnogo iskreniji nego što bi vam bilo prijatno. Dobra stvar je što vam ovaj tranzit pomaže da prestanete sve da nosite u tišini. Umjesto da potiskujete, počinjete da izražavate – i upravo tada ponovo stičete nešto suštinsko: moć da dalje gradite na stvarnim temeljima.

Ovan

Vi ste glavni znak ovog tranzita, tako da vas ništa ne pogađa direktnije od Merkura u vašem znaku. Vaš um se brzo kreće, riječi dolaze bez oklijevanja, a ono što ste juče samo mislili, sada govorite sa sigurnošću koja može iznenaditi druge. Osećate da više nemate vremena za zaobilazne puteve, nepotrebna objašnjenja ili kompromise koji vas koče. Ovo je vrijeme kada vraćate svoj glas, autoritet i želju da krenete tačno u pravcu u kojem želite. Samo pazite da iskrenost ne pretvorite u impulsivnost, jer vaša moć sada leži u hrabrosti da kažete istinu, a ne u žurbi da imate posljednju riječ.

Rak

Za vas Merkur u Ovnu pokreće područje karijere, ambicija i velikih odluka vezanih za vašu profesionalnu budućnost. Ako ste se osjećali kao da predugo planirate, čekate ili oklijevate, sada dolazi trenutak kada više ne možete mirovati. Osjetićete potrebu da jasno kažete šta zaslužujete, šta želite, šta više ne prihvatate i kuda idete. Pojavljuju se važni razgovori sa nadređenima, saradnicima ili ljudima koji mogu promijeniti tok projekta, a vi više nemate strpljenja za ništa polovično. Vaša hrabrost ne dolazi iz agresije, već iz činjenice da konačno počinjete da shvatate sebe ozbiljno. Ovo bi mogao biti upravo tranzit koji vas izvlači iz sjene i tjera vas da napravite potez koji ste odlagali.

(Mondo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

