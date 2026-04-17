5 misterija o kojima niko ne priča, a savršene su od početka do kraja: Serije koje se gledaju u dahu, bez praznog hoda

17.04.2026 22:38

Foto: Pexel/ Kaboompics

Nije lako postići da neka serija, naročito kada je riječ o žanru misterija, od početka do kraja ostane pod‌jednako dobra, ali upravo takve priče publika pamti godinama. Kada se poklope jaka gluma, sigurna režija i dobra energija iza kamere, rezultat je serija koja se gleda bez daha i bez "praznog hoda".

Pet naslova o kojima se danas ne govori toliko, a koji apsolutno zaslužuju vašu pažnju:

Vera (2011–2025)

Na vjetrovitim obalama sjeveroistočne Engleske, inspektorka Vera Stenhoup rješava ubistva koja na prvi pogled d‌jeluju obična ali brzo se pretvaraju u zamršene priče o porodičnim tajnama, starim zamjerkama i skrivenim motivima. Vera je oštra, direktna i pomalo neuredna, ali iza toga se krije briljantan um koji ume da pročita ljude bolje nego bilo ko drugi. Svaka epizoda je kao slagalica u kojoj ništa nije onako kako izgleda.

Prime Suspect (1991-2006)

Ova kultna serija prati Džejn Tenison, jednu od prvih žena detektiva koja pokušava da se izbori za svoje mjesto u svijetu kojim dominiraju muškarci, i to dok rešava brutalne zločine. Slučajevi su teški, često uznemirujući, a fokus nije samo na tome ko je ubica, već i na psihologiji zločina i sistemu koji često otežava pravdu. Tenison ide do kraja, čak i kada to ima cijenu po njen privatni život.

The Bridge (Bron/Broen) (2011-2018)

Sve počinje tijelom pronađenim tačno na granici između Danske i Švedske, doslovno na mostu koji spaja dvije zemlje. Slučaj preuzimaju detektivi iz obje države: hladna, neobična Saga Noren i emotivniji Martin Rode. Kako istraga napreduje, ubistvo prerasta u niz zločina sa dubljom porukom o društvu. Njih dvoje su potpune suprotnosti, ali upravo ta kombinacija vodi do istine kroz mračnu i napetu priču koja se ne zaboravlja lako.

Line of Duty (2012-Present)

Zaboravi klasične policajce koji love kriminalce - ovde policija lovi policiju. Serija prati jedinicu za borbu protiv korupcije unutar policije, gde svaki slučaj otkriva koliko je tanka linija između zakona i kriminala. Intrige, tajni dogovori i stalna sumnja drže tenziju na maksimumu, jer nikad nisi siguran ko je "čist", a ko igra dvostruku igru. Svaka sezona donosi novi sloj velike, povezane misterije.

Life on Mars (2006-2007)

Detektiv Sem Tajler doživi nesreću i budi se u 1973. godini. Nije jasno da li je u komi, lud ili je zaista putovao kroz vrijeme. Dok pokušava da shvati šta mu se dešava, mora da radi kao policajac u svijetu gde su pravila potpuno drugačija: grublja, sirovija i bez moderne tehnologije. Paralelno rješava slučajeve i traži način da se vrati u svoje vrijeme, ali sve više sumnja da istina možda nije ono što očekuje, piše Mondo

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

