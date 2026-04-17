Jedan znak će imati savršen vikend

17.04.2026 18:02

Foto: pexels/ Gabriela Hughes

Strijelac ulazi u ovaj vikend sa vjetrom u leđa i osmijehom koji ruši sve prepreke. Dok drugi planiraju svaki korak svog odmora, vi osjećate poziv slobode koji je nemoguće ignorisati. Zaboravite na stroge rasporede i obaveze, od petka popodne do nedjelje uveče, vaša jedina misija je da prigrlite spontanost.

Energija planete podstiče vašu urođenu želju za istraživanjem, zato se nemojte iznenaditi ako se u subotu probudite sa neodoljivom željom da sjednete u auto i vozite u nepoznatom pravcu. Upravo u tom odustajanju od kontrole leži magija ovog vikenda, zato se prepustite i pustite da vas put odvede na neočekivana, ali lijepa mjesta.

Mapa za avanturu je u vašim rukama

Ovaj vikend je vaša prilika za putovanje, bukvalno ili figurativno. Ne morate da idete na drugu stranu svijeta; avantura može biti u posjeti obližnjem gradu u kojem nikada niste bili, planinarenju stazom koju ste dugo izbjegavali ili čak istraživanju novog naselja u vašem gradu.

Планета Марс

Zanimljivosti

Venera donosi "magiju", a Mars akciju: Nekima se život mijenja iz korijena

Vaš optimističan duh biće zarazan, zato ne oklevajte da pozovete prijatelje da vam se pridruže. Za vas, vječne optimiste, svaka situacija je prilika za stvaranje uspomena. Spakujte ranac sa neophodnim stvarima, ali ostavite dosta prostora za nova iskustva. Strijelac najbolje funkcioniše kada je u pokretu, a ovaj vikend pruža savršenu priliku da nahranite svoju nemirnu dušu.

Društveni kompas ukazuje na zabavu

Vaša društvena energija biće na vrhuncu. Ljudi će prirodno biti privučeni vašom pozitivnošću i direktnim, iskrenim pristupom. Iskoristite to da organizujete neformalno druženje - možda roštilj u prirodi ili veče uz društvene igre. Bićete srce i duša svake zabave, pričajući priče sa svojih putovanja i podstičući druge da sanjaju sa vama.

U ljubavi, ako ste slobodni, vaša otvorenost i šarm će privući nekoga ko deli vašu strast za životom. Ne bojte se da napravite prvi potez. Za Strijelca u vezama, zajednička avantura - bilo velika ili mala - ponovo će rasplamsati varnicu i podsjetiti vas zašto ste se uopšte okupili. Uživajte u svakom trenutku, jer je za vas život najljepše putovanje.

Pročitajte više

Хороскоп

Zanimljivosti

Za ova tri znaka krajem aprila stiže pravo bogatstvo

5 h

0
Ова три знака хороскопа ће добити невиђено богатство

Zanimljivosti

Ova tri znaka horoskopa će dobiti neviđeno bogatstvo

10 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Nebo se otvara 17. aprila: Fenomen koji nije viđen od 1821. godine

12 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 17. april: Šta nam astrolozi predviđaju za danas?

13 h

0

Više iz rubrike

Отворена књига

Zanimljivosti

Uvedena nova riječ za vruć dan

4 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Za ova tri znaka krajem aprila stiže pravo bogatstvo

5 h

0
Црна кокошка стоји на земљи, са главом благо окренутом на једну страну.

Zanimljivosti

Kokoška zalutala usred noći, pa jednim potezom oduševila svijet

8 h

0
Ова три знака хороскопа ће добити невиђено богатство

Zanimljivosti

Ova tri znaka horoskopa će dobiti neviđeno bogatstvo

10 h

0

