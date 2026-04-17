Uvedena nova riječ za vruć dan

Japanska meteorološka agencija (JMA) saopštila je danas, 17. aprila, da je zvanično usvojila riječ "kokušobi" kao naziv za vrele dane sa maksimalnom temperaturom od 40 stepeni Celzijusa ili višom.

Ova riječ, koja znači "veoma vruć dan", ali nema zvaničan prevod, izabrana je nakon što je skoro pola miliona ljudi učestvovalo u glasanju, prenosi Blumberg.

"JMA će koristiti ovaj termin da efikasno podigne svijest i podstakne oprez među javnošću", saopštila je agencija.

Nova oznaka proširuje zvanični riječnik Japana za skokove nivoa žive, dodajući postojeći naziv "ekstremno vruć dan" za temperature više od 35 stepeni Celzijusa.

Dani sa temperaturama koje dostižu 30 stepeni ili više označeni su kao "dani ljetnje sredine", dok su oni s temperaturom od 25 stepeni "ljetnji dani".

Javnost je imala i druge prijedloge za potencijalni naziv, uključujući "dan natopljen znojem", "dan saune" i čak "dan ostanka kod kuće", navodi JMA u saopštenju za štampu.

Prema podacima agencije, Japan je prošle godine imao najtoplije ljeto ikada, a od 20 najviših temperatura ikada zabilježenih, osam je registrovano od kraja jula do početka avgusta 2025. godine.

Zanimljivosti Japanac uhapšen jer je parkirao auto i zaboravio ga šest godina

Posljedice po javno zdravlje su bile ozbiljne, sa rekordnih 100.000 ljudi poslatih u bolnice zbog toplotnog udara tokom perioda od pet mjeseci prošle godine.

Kao jedna od zemalja najsklonijih katastrofama, Japan je tokom decenija razvio sofisticiran i strogo regulisan sistem za komunikaciju rizika od vremenskih uslova i prirodnih katastrofa, podsjeća Blumberg i dodaje da bi određivanje zvanične oznake za dane sa ekstremnim temperaturama moglo pomoći u oblikovanju načina na koji se vlade i korporacije nose sa opasnostima od rekordnih vrućina, prenosi Tanjug.