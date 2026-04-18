Zbog rata na Bliskom istoku svi otpisali ovo grčko ostrvo: Rezervacije stagniraju

Iako je Grčka i ove godine među najtraženijim turističkim destinacijama, rezervacije za Krit iznenađujuće stagniraju.

Dok druga odredišta biljeleže snažan rast, prodaja aranžmana za najveće grčko ostrvo osjetno je slabija nego prethodnih godina, ponajviše zbog bezbjednosnih razloga.

Rat na Bliskom istoku sve više utiče na planove putovanja Evropljana, pa čak i na izbor destinacija za koje se to na prvi pogled ne bi očekivalo.

Bezbjednosna situacija i povećana osjetljivost na geopolitičke rizike podstiču turiste da preispitaju svoje odluke. Čini se da je upravo to razlog uzdržanosti prema jednom od najpopularnijih grčkih ostrva.

Strah zbog vojne baze na Kritu

"Krit već šest nedelja bilježi svojevrsni zastoj u rezervacijama“, rekao je Martin Fast, direktor turoperatora Dertur Austrija, za Heute.at.

Objasnio je da uzroci nisu povezani sa samim ostrvom, već sa bezbjednosno-političkim okolnostima koje su promijenile percepciju cijelog regiona. Jedan konkretan faktor pritom igra važnu ulogu.

"Razlog je velika američka vojna baza u Sudi, blizu Hanije. Čini se da su ljudi zbog toga oprezniji kada planiraju nova putovanja“, rekao je Fast.

Mediteran i dalje privlači turiste

Uprkos tome, Grčka je i ovog ljeta među najtraženijim destinacijama Austrijanaca, koji sve više biraju kraća i jednostavnija putovanja. Veliki dobitnici aktuelne situacije na Bliskom istoku su mediteranske zemlje poput Italije, Španije i Portugala.

"Italija trenutno bilježi rast od deset odsto", naveo je Fast.

Ipak, posebno se ističe rast popularnosti Bugarske.

"To je zemlja kojoj se posebno radujem jer je dugo bila potcjenjena“, rekao je Fast. Dodao je da se poverenje turista vratilo nakon pada izazvanog ratom u Ukrajini.

"Bilježimo rast od više od 80 odsto u poređenju sa prošlom godinom“, istakao je.

Šta posjetiti u Bugarskoj

Među bugarskim znamenitostim, a ističe se Nesebar, grad pod zaštitom UNESCO-a koji d‌jeluje poput muzeja na otvorenom. Njegov šarm čine uske kamene ulice, stare kuće i brojni restorani s pogledom na more.

Ljubitelje istorije i duhovnosti privući će Rilski manastir, jedan od najpoznatijih simbola zemlje.

Najpoznatija bugarska ljetovališta su Zlatni Pjasci i Sunčana obala. Zlatni Pjasci poznati su po zabavi i noćnom životu, ali nude i mirnije dijelove plaže uz obalu Crnog mora. Sunčana obala privlači porodice i mlađe goste zahvaljujući dugoj pješčanoj plaži i bogatoj turističkoj ponudi.

Glavni grad Sofija poznat je po spoju moderne kulture i istorijskih znamenitosti, među kojima se posebno ističe Katedrala Aleksandra Nevskog.

Bugarska turiste privlači prije svega povoljnijim cijenama i dobrom saobraćajnom povezanošću, zbog čega mnogima postaje ozbiljna alternativa klasičnim mediteranskim destinacijama, piše B92