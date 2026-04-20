Otvoren kafić gdje pišete sebi u budućnosti: Pismo stiže na vašu adresu poslije 10 ili 20 godina

U Parizu je otvoren Café Pli, prvi takav kafić u Evropi u kojem posjetioci mogu napisati pismo sebi ili drugima i „poslati ga u budućnost za pet, 10 ili 20 godina“, u romantičnom ambijentu koji spaja kafu i introspekciju.

Šta biste napisali svom budućem „ja“ ili nekome drugom u budućnosti? Da li biste davali savjete, ostavili podsjetnik na sadašnji trenutak ili biste, pak, opisali budućnost kako je zamišljate i provjerili kuda će vas život odvesti? Šta god odlučite da zabilježite na papiru za budućnost, u romantičnom ambijentu malog kafića u Parizu to možete i učiniti, te u sandučiću ostaviti pismo koje će vam biti poslato za pet, 10 ili 20 godina.

Prvi ovakav prostor u Evropi

Café Pli je prvi prostor ovakve vrste u Evropi, inspirisan Nuldam Space-om, sličnim konceptom kafića u Seulu u Južnoj Koreji. Kafić se nalazi na adresi 38 Rue du Faubourg du Temple, u 11. arondismanu u Parizu. Osnovala ga je Ženevjev Lendman u julu 2024. godine. Gosti su pozvani da izaberu iz raznovrsnog pribora za pisanje: koverte, razglednice, naljepnice, olovke i hemijske olovke, kao i vosak za pečaćenje, te da napišu pismo sebi ili nekoj drugoj osobi, koje će biti poslato na unaprijed odabrani datum u budućnosti, piše Putnikofer.hr.

Čuvanje pisama od jedne do 20 godina

Zapečaćene koverte zatim se smještaju u zid sa nišama za svaki dan u godini; dovoljno je da se izabere datum kada želite da vaše pismo bude poslato, a osoblje Café Plija pobrinuće se za sve ostalo. Čuvanje pisma do jedne godine naplaćuje se 15 evra, što uključuje piće i sav ranije pomenuti pribor za pisanje.

Ako želite da se pismo čuva pet godina, cijena raste na 25 evra, dok za 45 evra pismo može biti odloženo i do dvadeset godina. U slučaju da kafić prestane sa radom, obećavaju da će sva pisma biti sačuvana i uredno poslata od strane odgovorne osobe. Promjena adrese može se zatražiti i onlajn, uz dodatnih 10 evra. Međunarodna poštarina naplaćuje se dodatnih četiri evra i pokriva sve zemlje van Francuske, bez obzira na kontinent.

Poštanski sandučići puni koverti

Iako cijena od 15 evra nije mala za jedno pismo i piće, čini se da posjetiocima to nije presudno. Šarmantan izgled kafića dodatno privlači pažnju, uz samu intrigantnu ideju. Tipičan mali pariski kafe, svojim dizajnom enterijera i eksterijera poziva na predah. Ipak, ko god navrati, teško će odoljeti ideji da zapiše nešto za budućnost.

Poštanski pretinci duž jednog zida puni su stotina koverti od smeđeg papira, ukrašenih naljepnicama i ispisanih adresama iz Francuske, Kanade, Brazila, Južne Afrike, Njemačke i niza drugih zemalja.

Više od običnog kafića

Kafić je ujedno i umjetnički centar koji redovno organizuje radionice kreativnog pisanja i kaligrafije, linoreza i slikanja akvarelom.

„Onog trenutka kada zakoračite kroz vrata Café Plija, ulazite u svijet u kojem se zvuk olovaka koje klize po papiru stapa sa očaravajućim mirisom svježe pripremljene kafe. Ovdje pisanje postaje pravo iskustvo: bilo da vodite dnevnik, šaljete pismo voljenoj osobi ili jednostavno zapisujete trenutne misli, svaki trenutak proveden ovdje poziv je na introspekciju i kreativnost“, stoji u opisu na zvaničnoj stranici.