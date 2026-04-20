"Paprene" paprike na Tržnici U Banjaluci

Cijene voća i povrća na Tržnici u Banjaluci variraju u zavisnosti od ponude i potražnje, a najveća izdvajanja građani trenutno imaju za pojedine vrste povrća i orašastih plodova. Trenutno među skupljima nalaze se paprike.

Kada je riječ o voću, jabuke koštaju od 2,5 do 3 KM po kilogramu, banane od 3 do 3,5 KM, dok su narandže u rasponu od 3 do 5 KM. Jagode, kao jedno od traženijih sezonskih voća, prodaju se po cijeni od 8 do 10 KM, dok bijelo grožđe dostiže i do 15 KM po kilogramu, a crno od 4 do 5 KM. Kruške su od 4 do 5 KM, limun takođe od 4 do 5 KM, dok su mandarine oko 3,5 KM.

Povrće bilježi nešto više cijene, pa se paradajz prodaje od 8 do 10 KM, paprika od 9 do 11 KM, a krastavac od 5 do 8 KM po kilogramu. Mladi krompir košta od 3 do 4 KM, dok je stari krompir značajno jeftiniji i kreće se od 1,5 do 2 KM. Pasulj dostiže cijenu od 7 do 13 KM, a bijeli luk je među najskupljim proizvodima sa cijenom od 15 do 20 KM po kilogramu.

Od ostalih proizvoda, mladi luk, celer i peršun koštaju po 10 KM, blitva je 6 KM, tikvice od 5 do 6 KM, karfiol od 6 do 7 KM, dok je zelena salata od 5 do 6 KM. Crveni luk je od 2 do 3 KM, prasa 4 KM, a cvekla 5 KM po kilogramu.

Najskuplji proizvod na tržnici su lješnici, čija cijena dostiže 30 KM po kilogramu, što ih svrstava u kategoriju luksuznijih namirnica.

