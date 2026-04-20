Logo
Large banner

"Paprene" paprike na Tržnici U Banjaluci

Autor:

ATV
20.04.2026 08:08

Komentari:

0
Црвене паприке, зелене паприке, жуте паприке, поврће, пуњене паприке, љута папричица
Foto: Pexel/ Daniel Dan

Cijene voća i povrća na Tržnici u Banjaluci variraju u zavisnosti od ponude i potražnje, a najveća izdvajanja građani trenutno imaju za pojedine vrste povrća i orašastih plodova. Trenutno među skupljima nalaze se paprike.

Kada je riječ o voću, jabuke koštaju od 2,5 do 3 KM po kilogramu, banane od 3 do 3,5 KM, dok su narandže u rasponu od 3 do 5 KM. Jagode, kao jedno od traženijih sezonskih voća, prodaju se po cijeni od 8 do 10 KM, dok bijelo grožđe dostiže i do 15 KM po kilogramu, a crno od 4 do 5 KM. Kruške su od 4 do 5 KM, limun takođe od 4 do 5 KM, dok su mandarine oko 3,5 KM.

Povrće bilježi nešto više cijene, pa se paradajz prodaje od 8 do 10 KM, paprika od 9 do 11 KM, a krastavac od 5 do 8 KM po kilogramu. Mladi krompir košta od 3 do 4 KM, dok je stari krompir značajno jeftiniji i kreće se od 1,5 do 2 KM. Pasulj dostiže cijenu od 7 do 13 KM, a bijeli luk je među najskupljim proizvodima sa cijenom od 15 do 20 KM po kilogramu.

Od ostalih proizvoda, mladi luk, celer i peršun koštaju po 10 KM, blitva je 6 KM, tikvice od 5 do 6 KM, karfiol od 6 do 7 KM, dok je zelena salata od 5 do 6 KM. Crveni luk je od 2 do 3 KM, prasa 4 KM, a cvekla 5 KM po kilogramu.

Najskuplji proizvod na tržnici su lješnici, čija cijena dostiže 30 KM po kilogramu, što ih svrstava u kategoriju luksuznijih namirnica.

(Glas Srpske)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

paprika

Tržnica Banjaluka

voće i povrće

cijena

Jagode

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Његова светост патријарх српски Порфирије служио парастос у Доњој Градини

Banja Luka

Patrijarh Porfirije danas u posjeti Pravnom fakultetu u Banjaluci

4 h

0
Милан Радан стабла

Banja Luka

Banjaluka ostala bez još jednog drvoreda, gradske vlasti poručile: "Sve je u redu"

15 h

5
Посјечена стабла на обали Врбаса

Banja Luka

Devastacija zelenila u Banjaluci mora stati; Krajnje vrijeme da se u projekte uključi struka

1 d

1
Мост у Чесми

Banja Luka

Most u Česmi bez rasvjete

1 d

1

  • Najnovije

11

51

Zavodi na svakom koraku: Nemirne grudi su opet njen glavni adut

11

51

Skandal u Drugoj ligi FBiH: Utakmica prekinuta poslije samo 3 minute igre

11

33

Premije za mlijeko: Ministarstvo isplatilo više od 3 miliona maraka

11

25

Kod drogiranog vozača pronađen kokain

11

20

Prekinuta sjednica zbog nedostatka kvoruma u Domu naroda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner