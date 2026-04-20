Poznata kompanija gasi pogon: Bez posla ostaje 600 radnika

20.04.2026 15:56

Катанац врата капија
Foto: Bich Tran/Pexels

Poznata njemačka kompanija Mann+Hummel najavila je zatvaranje svog pogona u gradu Spejer, čime će bez posla ostati oko 600 radnika.

Nakon više od 80 godina rada, fabrika u Spejeru biće ugašena do 2028. godine. Riječ je o velikom proizvodnom pogonu u kojem se izrađuju filteri i separatori za vazduh i ulje, namijenjeni industriji i poljoprivredi.

проститутка проституција

Svijet

Razbijen veliki lanac prostitucije u Italiji: "Pali" poznati fudbaleri

U ovom pogonu zaposleno je oko 600 ljudi, od kojih čak 400 radi u proizvodnji. Kompanija planira da proizvodnju postepeno premjesti u druge svoje fabrike.

Kao glavne razloge za zatvaranje navode se slab ekonomski rast u Evropi, kao i rast troškova energije i rada. Dodatni pritisak na poslovanje stvorile su carine i globalne geopolitičke neizvijesnosti, koje su povećale troškove u lancima snabdijevanja.

Kompanija, sa sjedištem u Ludvigsburg, posluje na oko 80 lokacija širom sveta i ostvaruje godišnji prihod od oko 4,5 milijardi evra.

илу-јагоде

Savjeti

Kako da jagode ostanu svježe do 10 dana?

Gradonačelnica Spejera Stefanie Seiler ocijenila je ovu odluku kao težak udarac za grad, ističući da iza svakog radnog mjesta stoje porodice i ljudi koji su godinama vezani za ovu fabriku.

Lokalne vlasti najavile su da će raditi na pronalaženju rješenja za pogođene radnike, dok je kompanija saopštila da planira izradu socijalnog programa za ublažavanje posledica zatvaranja pogona, prenosi Feniks.

Pročitajte više

Хороскоп

Zanimljivosti

Kreće od danas: Sezona Bika donosi promjene za tri znaka

1 h

0
Застава Републике Српске

Republika Srpska

Zvaničnici Srpske sutra sa ruskom delegacijom koju predvodi Gruško

1 h

0
Предаја рапорта генералну Ратку Младићу

Republika Srpska

Na pomen Republike Srpske, general Mladić odgovorio: Da, moji ljudi

1 h

0
Преминула млада фудбалерка, два дана након што је родила бебу

Fudbal

Preminula mlada fudbalerka, dva dana nakon što je rodila bebu

1 h

0

Više iz rubrike

Жена у штиклама стоји испред бетонског зида.

Svijet

Razbijen veliki lanac prostitucije u Italiji: "Pali" poznati fudbaleri

1 h

0
Podzemni voz

Svijet

Žena zaboravila paket sa tarantulama i škorpijama u vozu

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp otkrio kada će pasti cijena gasa

1 h

0
Румен Радев на конференцији за новинаре

Svijet

Pobijedio na izborima pa pozvao na "obnavljanje dijaloga sa Rusijom"

3 h

1

16

44

Mediji: Katoličko sveštenstvo seksualno zlostavljalo više od 3.000 djece

16

29

Šta je ubilo Nedeljka Keranovića iz Potkozarja?

16

25

Simptomi su zbunjujući: Mislite da su želudačni problemi, a ishod je mnogo gori

16

25

Navike koje imaju parovi čije veze dugo opstaju

16

21

Ko je Rumen Radev, pobjednik bugarskih izbora?

