Poznata kompanija gasi pogon: Bez posla ostaje 600 radnika

Poznata njemačka kompanija Mann+Hummel najavila je zatvaranje svog pogona u gradu Spejer, čime će bez posla ostati oko 600 radnika.

Nakon više od 80 godina rada, fabrika u Spejeru biće ugašena do 2028. godine. Riječ je o velikom proizvodnom pogonu u kojem se izrađuju filteri i separatori za vazduh i ulje, namijenjeni industriji i poljoprivredi.

U ovom pogonu zaposleno je oko 600 ljudi, od kojih čak 400 radi u proizvodnji. Kompanija planira da proizvodnju postepeno premjesti u druge svoje fabrike.

Kao glavne razloge za zatvaranje navode se slab ekonomski rast u Evropi, kao i rast troškova energije i rada. Dodatni pritisak na poslovanje stvorile su carine i globalne geopolitičke neizvijesnosti, koje su povećale troškove u lancima snabdijevanja.

Kompanija, sa sjedištem u Ludvigsburg, posluje na oko 80 lokacija širom sveta i ostvaruje godišnji prihod od oko 4,5 milijardi evra.

Gradonačelnica Spejera Stefanie Seiler ocijenila je ovu odluku kao težak udarac za grad, ističući da iza svakog radnog mjesta stoje porodice i ljudi koji su godinama vezani za ovu fabriku.

Lokalne vlasti najavile su da će raditi na pronalaženju rješenja za pogođene radnike, dok je kompanija saopštila da planira izradu socijalnog programa za ublažavanje posledica zatvaranja pogona, prenosi Feniks.