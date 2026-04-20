Preminula mlada fudbalerka, dva dana nakon što je rodila bebu

Njegova supruga Tamara Mendler preminula je u 32. godini života, svega nekoliko dana nakon što je rodila njihovo drugo dijete.

Tokom proteklog vikenda Mendler nije bio u sastavu svog sadašnjeg kluba FC 08 Homburg, a razlog njegovog izostanka sada je poznat.

Klub je saopćio da je Tamara preminula u noći sa petka na subotu, nakon kratke i teške bolesti.

Tamara Mendler, koja je i sama bila fudbalerka, upoznala je Markusa dok su oboje nastupali za 1. FC Saarbrücken.

Nedavno je na svijet donijela njihovo drugo zajedničko dijete.

Osim FC Homburga, od Tamare su se oprostili i iz 1. FC Saarbrücken, gdje je ostavila dubok trag.

„Tamara je dugi niz godina bila važan dio naše ženske ekipe i svojom ličnošću trajno obilježila klub. I na terenu i van njega bila je cijenjena saigračica i uzor mnogima“, poručili su iz kluba, prenosi N1.

Ova tužna vijest potresla je sportsku javnost, a porodici Mendler upućuju se izrazi saučešća iz cijelog fudbalskog svijeta, prenosi Srpskainfo.