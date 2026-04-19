Spektakularan derbi: Siti savladao Arsenal i "prišao" na tri boda minusa

ATV
19.04.2026 19:25

Фудбалер Ерлинг Халанд на мечу против Арсенала
Foto: Tanjug / AP / Dave Thompson

Sjajnu utakmicu su odigrali fudbaleri Mančester Sitija i Arsenala, a na kraju su domaćini slavili sa rezultatom 2:1.

Počelo je spektakularno. Prvo je Rajan Šerki pogodio stativu u 4. minutu. Isti igrač je napravio "haos" u šesnaestercu Arsenala u 16. minutu i doveo svoju ekipu u prednost.

Samo minut kasnije stiže poravnanje. Kardinalnu grešku pravi golman Donaruma, loptom pogađa Haverca od koga lopta ulazi u mrežu.

Гвардиола и Артета
Gvardiola i Arteta

Bilo je još nekoliko dobrih prilika, ali se na poluvrijeme otišlo sa tim rezultatom.

Sjajno je bilo i drugo poluvrijeme. Haland je pogodio stativu, a stativom je "uzvratio" i Eze.

Na treći pogodak se čekalo do 65. minuta kada je Haland pogodio za 2:1.

Do kraja meča je bilo nekoliko dobrih prilika na obje strane, ali nije bilo promjene rezultata.

Ovom pobjedom, Siti je prišao Arsenalu na svega tri boda, a ima i utakmicu manje.

Man siti Arsenal

fudbaler

Arsenal

Mančester siti

Engleska

Više iz rubrike

Бака прасе

Fudbal

Crvena zvezda zabranila dolazak Bake Praseta

7 h

0
Борац прокоцкао предност и ремизирао са Вележом

Fudbal

Borac prokockao prednost i remizirao sa Veležom

1 d

0
Главни тренер Бајерна Венсан Компани реагује током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Бајерн Минхена и Реал Мадрида у Минхену, Њемачка, у сриједу, 15. априла 2026. године.

Fudbal

Skandal u svlačionici Bajerna: "Doveo je Albanca jer ima zgodnu sestru, odlazim iz kluba!

1 d

0
Пеп Гвардиола

Fudbal

Gvardiola: Ako izgubimo od Arsenala, gotovo je

2 d

0

Banjaluka ostala bez još jednog drvoreda, gradske vlasti poručile: "Sve je u redu"

Prve projekcije nakon izbora u Bugarskoj: Stranka Rumena Radeva osvojila najviše glasova

Jedan znak bi ove nedjelje mogao da primi poziv od osobe iz prošlosti

Cvijanović: Šmit nastoji glumiti relevantnost

Nema kraja tragedijama: Još jedan motociklista stradao u udesu!

