Spektakularan derbi: Siti savladao Arsenal i "prišao" na tri boda minusa

Sjajnu utakmicu su odigrali fudbaleri Mančester Sitija i Arsenala, a na kraju su domaćini slavili sa rezultatom 2:1.

Počelo je spektakularno. Prvo je Rajan Šerki pogodio stativu u 4. minutu. Isti igrač je napravio "haos" u šesnaestercu Arsenala u 16. minutu i doveo svoju ekipu u prednost.

Samo minut kasnije stiže poravnanje. Kardinalnu grešku pravi golman Donaruma, loptom pogađa Haverca od koga lopta ulazi u mrežu.

Gvardiola i Arteta

Bilo je još nekoliko dobrih prilika, ali se na poluvrijeme otišlo sa tim rezultatom.

Sjajno je bilo i drugo poluvrijeme. Haland je pogodio stativu, a stativom je "uzvratio" i Eze.

Na treći pogodak se čekalo do 65. minuta kada je Haland pogodio za 2:1.

Do kraja meča je bilo nekoliko dobrih prilika na obje strane, ali nije bilo promjene rezultata.

Ovom pobjedom, Siti je prišao Arsenalu na svega tri boda, a ima i utakmicu manje.