Logo
Large banner

Skandal u svlačionici Bajerna: "Doveo je Albanca jer ima zgodnu sestru, odlazim iz kluba!

Autor:

ATV
17.04.2026 21:23

Komentari:

0
Главни тренер Бајерна Венсан Компани реагује током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Бајерн Минхена и Реал Мадрида у Минхену, Њемачка, у сриједу, 15. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Fudbaleri Bajern Minhen su u uzbudljivom meču pobijedili Real Madrid i plasirali se u polufinale Liga šampiona. Ali...

Njemački mediji pišu o skandalu koji potresa svlačionicu najdominantnijeg kluba iz Njemačke i koji bi mogao da eskalira u narednim sedmicama.

Teške optužbe

O čemu se zapravo radi? Fudbaler iz Južne Koreje Kim Min-Je (29) odlučio je da napusti tim na kraju sezone zbog nesvakidašnjih poteza trenera Vensan Kompani. Nije štedio svog šefa struke snažni defanzivac i otkrio je detalje koji bi mogli da naprave haos u svlačionici Bajerna pred kraj sezone.

Kim smatra da ima malu minutažu jer Kompani na treninzima forsira mladog 16-godišnjeg Erblina Osmanija. Fudbaler porijeklom sa Kosova i Metohije, iz okoline Podujeva, ponikao je u omladinskim kategorijama Bajerna i odnedavno je priključen treninzima prvog tima.

Сестра Ерблина Османија
Sestra Erblina Osmanija

Sestra napravila problem

Južnokorejac smatra da je Kompani to uradio iz razloga što Osmani ima zgodnu sestru, koja je nedavno postala hit na društvenim mrežama nakon što su se pojavile njene fotografije sa tribina stadiona Alijanc arena.

– Mislim da je vrijeme da napustim ekipu. Razgovaraćemo na ljeto. Trener ima drugačije metode i čini se da je fokus na mlađim igračima – navodno je rekao Kim, a zatim dodao:

– Doveo je igrača jer ima zgodnu sestru! Ja odlazim iz takve sredine! Možda je ovo pravi trenutak za novi izazov.

Ova vijest o sukobu između Kima i trenera Kompanija pojavila se na navijačkim forumima i društvenim mrežama, a prema određenim informacijama iz istih izvora, rukovodstvo Bajerna pobrinulo se da cijela priča ne bude plasirana u njemačkim medijima. Razlog je što Bavarci dobro guraju u Ligi šampiona i Bundesligi, pa čelnici kluba ne žele bilo kakve negativne vijesti oko tima.

Nijemci komentarišu

Neprimjerena reakcija fudbalera iz Južne Koreje izazvala je brojne komentare u Njemačkoj. Jedni ga osuđuju jer narušava međuljudske odnose u ekipi, dok ga drugi podržavaju i podsjećaju da je Kompani i tokom igračke karijere važio za plejboja.

Kim Min-Je ne treba da brine, jer je njegov bivši klub Fenerbahče izrazio želju da ga vrati u Tursku. Pored Bajerna, defanzivac iz Južne Koreje igrao je za Napoli, kineski Guan i korejske klubove Gjengju, Jeonbuk, Jonsei i Suvon.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

18

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner