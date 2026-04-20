Tijelo muškarca pronađeno nasred ulice: Ima vidljive povrede

20.04.2026 15:25

Tijelo mlađeg muškarca pronađeno je danas u popodnevnim časovima u ulici Banjičkih žrtava, na opštini Savski venac.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, na tijelu su uočene povrede, ali kako je smrt nastala znaće se nakon obdukcije.

Odmah po prijavi prolaznika, na teren su izašle ekipe Hitne pomoći, ali su ljekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt. Mjesto pronalaska tijela je ubrzo blokirano od strane jakih policijskih snaga.

Trenutno je u toku uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

"Tijelo je zatečeno sa vidljivim povredama, ali će precizan uzrok smrti i vrijeme kada je ona nastupila biti utvrđeni nakon obdukcije na Institutu za sudsku medicinu", navodi izvor blizak istrazi.

Istraga u toku

Policijski inspektori vrše pretres terena i provjeravaju da li u blizini postoje sigurnosne kamere koje bi mogle pomoći u rekonstrukciji kretanja muškarca pre tragedije. Identitet stradalog još uvijek nije zvanično potvrđen, a policija proverava spiskove nestalih lica.

Saobraćaj u ovom dijelu ulice Banjičkih žrtava je blago otežan zbog prisustva policijskih vozila, a građanima se savjetuje da izbjegavaju ovaj potez dok se uviđaj ne završi.

