Novi pregovori u Islamabadu pod znakom pitanja, primirje Izraela i Libana krhko

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države nisu pod pritiskom da postignu mirovni dogovor sa Iranom, ali da očekuje da će sporazum biti postignut "relativno brzo".

Uprkos tome, kako se približava rok za prekid vatre u srijedu, naredna faza pregovora ostaje neizvjesna. Primirje između Izraela i Libana veoma krhko.

Aksios: Vens putuje na pregovore u Pakistan

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens otputovaće danas Pakistan na pregovore o Iranu, objavio je Aksios, pozivajući se na američke izvore.

Vens dolazi u Pakistan u trenutku kada ističe primirje, dok je predsjednik SAD Donald Tramp zaprijetio da će pokrenuti novu kampanju bombardovanja iranskih mostova i elektrana ako ne bude postignut dogovor.

Prema izvorima, Bijela kuća je čekala signal iz Teherana da će Iran poslati svoj pregovarački tim u Islamabad.

Izvor, upoznat sa situacijom, rekao je da su iranske vlasti odugovlačile sa odlukom zbog, naveo je, "očiglednog" pritiska IRGC-a na pregovarače da zauzmu čvršći stav i ne pristanu na razgovore bez prekida američke blokade.

U međuvremenu su pakistanski, egipatski i turski posrednici pozvali iransku stranu da učestvuje na sastanku.

Prema izvorima, iranski pregovarački tim čekao je odobrenje vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija koje je, navodi se, stiglo u ponedjeljak uveče.

- Nekonstruktivni i kontradiktorni signali američkih zvaničnika nose gorku poruku. Oni traže predaju Irana - poručio je iranski predsednik Masud Pezeškijan u objavi na Iksu.

Jedna od ključnih tačaka spora ostaje američka pomorska blokada Ormuskog moreuza. Napetosti su dodatno porasle nakon što su američke snage u nedjelju napale i zaplijenile iranski teretni brod, što Teheran vidi kao ozbiljnu eskalaciju.

U međuvremenu, primirje između Izraela i Libana, koje je stupilo na snagu prošle nedjelje i trebalo bi da traje deset dana, ocjenjuje se kao veoma krhko, dok se situacija na terenu pažljivo prati, prenosi RTS.