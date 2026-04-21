Novi pregovori u Islamabadu pod znakom pitanja, primirje Izraela i Libana krhko

ATV
21.04.2026 07:13

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države nisu pod pritiskom da postignu mirovni dogovor sa Iranom, ali da očekuje da će sporazum biti postignut "relativno brzo".

Uprkos tome, kako se približava rok za prekid vatre u srijedu, naredna faza pregovora ostaje neizvjesna. Primirje između Izraela i Libana veoma krhko.

Aksios: Vens putuje na pregovore u Pakistan

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens otputovaće danas Pakistan na pregovore o Iranu, objavio je Aksios, pozivajući se na američke izvore.

Vens dolazi u Pakistan u trenutku kada ističe primirje, dok je predsjednik SAD Donald Tramp zaprijetio da će pokrenuti novu kampanju bombardovanja iranskih mostova i elektrana ako ne bude postignut dogovor.

Prema izvorima, Bijela kuća je čekala signal iz Teherana da će Iran poslati svoj pregovarački tim u Islamabad.

Izvor, upoznat sa situacijom, rekao je da su iranske vlasti odugovlačile sa odlukom zbog, naveo je, "očiglednog" pritiska IRGC-a na pregovarače da zauzmu čvršći stav i ne pristanu na razgovore bez prekida američke blokade.

U međuvremenu su pakistanski, egipatski i turski posrednici pozvali iransku stranu da učestvuje na sastanku.

Prema izvorima, iranski pregovarački tim čekao je odobrenje vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija koje je, navodi se, stiglo u ponedjeljak uveče.

- Nekonstruktivni i kontradiktorni signali američkih zvaničnika nose gorku poruku. Oni traže predaju Irana - poručio je iranski predsednik Masud Pezeškijan u objavi na Iksu.

Jedna od ključnih tačaka spora ostaje američka pomorska blokada Ormuskog moreuza. Napetosti su dodatno porasle nakon što su američke snage u nedjelju napale i zaplijenile iranski teretni brod, što Teheran vidi kao ozbiljnu eskalaciju.

U međuvremenu, primirje između Izraela i Libana, koje je stupilo na snagu prošle nedjelje i trebalo bi da traje deset dana, ocjenjuje se kao veoma krhko, dok se situacija na terenu pažljivo prati, prenosi RTS.

Iran

Izrael Iran

Iran vijesti

Džej Di Vens

Pakistan

Pročitajte više

Нафта

Ekonomija

Cijene nafte skočile pet odsto nakon nove eksalacije tenzija u Ormuskom moreuzu

12 h

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.

Svijet

Netanjahu: Nismo završili posao u Iranu

14 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Mala vjerovatnoća da će primirje sa Teheranom biti produženo

14 h

0
Трамп: Све под контролом у Ормуском мореузу

Svijet

Tramp: Sve pod kontrolom u Ormuskom moreuzu

15 h

0

Više iz rubrike

Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.

Svijet

Mađar: Netanjahu mora da bude uhapšen po nalogu Međunarodnog krivičnog suda ako uđe u Mađarsku

10 h

0
Полицијско ауто

Svijet

Lažirao sopstvenu smrt zbog novca: Supruga glumila neutješnu udovicu, a ovako su razotkriveni

10 h

0
Паре

Svijet

Belgijanku (74) prevario "vojnik iz BiH", uzeo joj 18.500 evra

10 h

0
Куба, држава у Карибима

Svijet

Američki i kubanski zvaničnici razgovarali u Havani

10 h

0

Sutra bez struje 1.300 potrošača

Sudar na zapadnom tranzitu: Velike gužve na ulazu u Banjaluku

Kada je najbolji trenutak za jutarnju kafu: Nauka ima odgovor

Crveni "eliksir zdravlja": Ovo je jedna od najvažnijih namirnica za srce, probavu i zaštitu organizma

Poznat identitet osmoro ubijene djece: Pucao mališanima u glavu dok su spavali

