Logo
Large banner

Američki i kubanski zvaničnici razgovarali u Havani

Autor:

20.04.2026 22:16

Komentari:

0
Куба, држава у Карибима
Foto: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Zvaničnici Sjedinjenih Država i Kube nedavno su održali sastanak u Havani, koji je protekao bez prijetećih poruka, potvrdio je predstavnik kubanskog Ministarstva spoljnih poslova Alehandro Garsija del Toro.

Garsija del Toro, zadužen za pitanja SAD u kubanskom ministarstvu, izjavio je da je sastanak bio "uzajamno uvažavajući" i da nijedna strana nije postavljala ultimatume.

On je rekao za list Komunističke partije Kube "Granma" da je ukidanje energetskog embarga Kubi bio je jedan od glavnih prioriteta kubanske delegacije.

Garsija del Toro rekao je da su SAD na sastanku predstavljali zvaničnici na nivou zamjenika iz Stejt departmenta, dok je kubanska strana bila zastupljena na nivou zamjenika ministra spoljnih poslova, prenio je Rojters.

Američki portal "Aksios" objavio je ranije da je visoka američka delegacija posjetila Kubu prethodne sedmice, uz ocjenu da kubanske vlasti imaju ograničen rok da usvoje reforme koje podržava Vašington prije nego što se uslovi dodatno pogoršaju.

Isti izvor navodi da su američki zvaničnici pozvali kubansku Vladu da postupi u skladu sa dugogodišnjom politikom SAD u vezi sa ukidanjem embarga, uključujući nadoknadu za imovinu oduzetu nakon revolucije 1959. godine, oslobađanje političkih zatvorenika i obezbjeđivanje većih političkih sloboda.

Američka delegacija je ponudila uspostavljanje satelitskih usluga "Starlink" u Kubi.

"Aksios" navodi da je u razgovorima učestvovao Raul Giljermo Rodrigez Kastro, unuk bivšeg kubanskog predsjednika Raula Kastra.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kuba

Amerika

Havana

Vašington

Sastanak

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner