Logo
Large banner

Otkriven identitet pronađenog mladića: Porodici pozlilo od šoka

Autor:

ATV
20.04.2026 21:30

Komentari:

0
Foto: MUP Srbije

Prema prvim i nezvaničnim informacijama sa terena, sumnja se da pronađeno tijelo pripada mladiću (24) iz Beograda, čiji je nestanak ranije prijavljen policiji.

Iako se čekala zvanična potvrda identifikacije, prisustvo članova porodice mladića na licu mjesta i njihove potresne reakcije ukazuju na to da je riječ o nestaloj osobi. Policija je rano popodne locirala tijelo u ovom elitnom naselju, nakon čega je uslijedila hitna blokada čitavog kvarta.

Podsjetimo, za mladićem se tragalo dva dana, a apel o njegovom nestanku dijelio se društvenim mrežama. Ulica Banjičkih žrtava je i dalje pod opsadom policije. Na terenu su:

Forenzički timovi koji detaljno ispituju mjesto gdje je tijelo pronađeno.

Inspektori kriminalističke policije koji upoređuju podatke iz prijave o nestanku sa tragovima nađenim na terenu.

Ekipe Hitne pomoći koje su dežurale zbog članova porodice kojima je pozlilo od šoka.

"Svi smo se nadali da će biti pronađen živ. Ovo je strašan udarac za porodicu, niko još ne može da povjeruje da je to on", kaže izvor blizak istrazi.

Šta slijedi?

Tijelo će po nalogu nadležnog tužilaštva biti preneseno na Institut za sudsku medicinu. Ključne tačke dalje istrage su:

  • Utvrđivanje tačnog trenutka kada je mladić preminuo.
  • Ispitivanje da li ima tragova nasilja ili je u pitanju nesrećan slučaj.
  • Rekonstrukcija njegovog kretanja od momenta nestanka do pronalaska tijela pomoću baznih stanica mobilne telefonije.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

beživotno tijelo

Beograd

pronađeno tijelo

MUP Srpske

Srbija

Komentari (0)
Large banner

