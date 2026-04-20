Patrijarh Porfirije: Obrazovanje srpskog naroda nosi pečat Svetog Save

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je da prosvjeta i obrazovanje srpskog naroda nose na sebi pečat Svetoga Save, a to nije ništa drugo nego Hristov i pečat Jevanđelja.

Patrijarh je tokom predavanja na Pravnom fakultetu u Banjaluci istakao da su obrazovanje i prosvjeta kroz istoriju imali različite promjene - u nekim vremenima bio je potpuno jasan svetosavski, jevanđeljski, pravoslavni, hrišćanski pečat na njemu, a u drugim, pod idejom navodnog progresa, napuštao je te tokove i često donosio razorne posljedice.

"Naš srpski pravoslavni narod je nezamisliv bez svetosavske prosvete, bez Hrista i Njegovog Jevanđelja. Ono što nas je oblikovalo kroz istoriju i što nas je učinilo da jesmo to što jesmo danas, jeste upravo taj svetosavski pečat koji je činio da budemo to što jesmo, da budemo ukorenjeni u svome biću, u onome što se naziva identitet i da baš zbog toga možemo da se integrišemo bez kompleksa, bez frustracija i straha u bilo koji drugi kontekst", naveo je patrijarh, prenosi Srna.

On je napomenuo da je mnogo primjera i toliko velikih imena iz istorije srpskog naroda i prosvjete koji su bili velikani među Srbima, ali takođe bili velikani i u drugim i drugačijim kontekstima, ostajući to što jesu, a u isto vrijeme postajući i dio drugih prosvjetno-obrazovnih naučnih konteksta.

Republika Srpska Fond Duša djece: Skoro hiljadu i po djece poslato na liječenje u inostranstvo

Prema riječima patrijarha Porfirija, obrazovanje jeste centar jednog društva, ali da bi obrazovanje bilo autentično, ispravno, zdravo i normalno, ono mora da bude prožeto i vrlinom, to jest etikom.

"Zato, kada govorimo o obrazovanju, ne govorimo samo o sticanju informacija, diploma i zvanja. Govorimo o oblikovanju čoveka. Govorimo o tome da svaki od nas postane ličnost, a ne samo pojedinac. A ličnost, nije onaj koji zna mnogo, nego onaj koji ume da voli, da razume, da deli. Još u antičko vreme, veliki umovi su razumeli da znanje samo po sebi nije dovoljno. Čovek može znati mnogo, a da istovremeno čini zlo. Može imati moć, a da tu moć upotrebi protiv drugoga. Zato je vrlina neophodna – ona je mera, granica, svetlost koja pokazuje kako da znanje postane dobro, a ne razaranje", istakao je patrijarh srpski.

Patrijarh Porfirije je napomenuo da su danas svi svjedoci da napredak, ako nije praćen moralom, može postati prijetnja i da ono što je stvoreno da služi čovjeku, može se okrenuti protiv njega.

"I zato je odgovornost svakog od nas velika. Ne samo da učimo, nego da učimo kako da budemo ljudi. Naš narod je kroz vekove znao tu tajnu. Naša prosveta nikada nije bila odvojena od vere. Nikada nije bila samo pitanje znanja, nego uvek pitanje smisla. I upravo taj pečat, taj duh, učinio je da opstanemo, da se sačuvamo i onda kada je bilo najteže", podsjetio je patrijarh.

On je istakao da biti ukorijenjen u svome ne znači biti zatvoren.

Republika Srpska Dodik: Posjeta Gruška potvrda bliskih odnosa Srpske i Rusije

"Naprotiv, onaj ko zna ko je, može bez straha da ide u svet, da uči, da sarađuje, da stvara. Onaj ko ima identitet, nema potrebu da se dokazuje na račun drugih, nego može da gradi zajedno sa drugima. Zato vas pozivam, posebno vas mlade - trudite se da budete najbolji u onome što radite. Učite, razvijajte svoje talente, ne gubite vreme. Ali isto tako, ne zaboravite da radite na sebi kao ljudima. Jer znanje bez dobrote je nepotpuno, a uspeh bez ljubavi je prazan", poručio je patrijarh studentima.

On je dodao da ne zaborave da pored svakoga od nas postoji drugi.

"Bez drugoga ne postojimo ni mi. Radost nije potpuna ako nije podeljena, kao što ni mir nije istinski ako ga nema i onaj koji je pored nas. Zato gradite sebe, ali gradite i odnose. Stremite uspehu, ali ne po cenu drugoga. Želite dobro sebi, ali želite ga i bližnjem. Jer samo tako postajemo ono što jesmo – ljudi, ličnosti, zajednica", zaključio je patrijarh srpski Porfirije.