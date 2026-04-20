Banjalučka igrališta predstavljaju opasnost za najmlađe

20.04.2026 19:57

Тобоган постављен на бетону, иза се налази паркинг.
Nakon godina propadanja, rđe i vandalizma, gradski parlament razmatraće uskoro kreditno zaduženje koje bi omogućilo hitnu rekonstrukciju igrališta na čak 12 lokacija. Na ovu problematiku već mjesecima ukazuju iz skupštinske većine, ali i roditelji.

Pokidane ljuljaške, trule klackalice ili iskrivljeni tobogan - slika je pojedinih dječijih igrališta u najvećem gradu Srpske. Počevši od naselja Mejdan i Starčevica, pa sve do Borika. U udruženju koje se godinama bori da se banjalučka igrališta dovedu u red nisu naišli na razumijevanje u Gradskoj upravi.

"Naše udruženje je nastalo kao spontana posljedica dugogodišnje borbe roditelja i mještana naselja Obilićevo 1. Naše igralište u Ulici carice Milice staro je 40 godina i nikada nije rekonstruisano. S obzirom na to da administrativnim putem nismo napravili nikakav konkretan rezultat - a jesmo probali, jesmo imali toliko moralne odgovornosti i toliko smo se nadali da možemo postići nešto tim putem - slali smo pisma, inicijativu građana i 40 dopisa 'na ruke' gradonačelniku, ali nismo dobili povratnu informaciju", rekla je predsjednica Udruženja Partnerstvo za bolju Banjaluku Nina Radić.

Na ovu problematiku ukazivala je skupštinska većina u banjalučkom parlamentu. Nije za pohvalu, kaže Nenad Talić, da je igralište na Starčevici donacija odgovorne kompanije, a da sadašnja gradska administracija ne može da održi to igralište. Budžet je, poručuje, istorijski i veći nego ikad, a održavanje igrališta spada u tekuće održavanje.

"Mi svakako podržavamo sve ono što treba dobro uraditi za naše građane, ali se postavlja pitanje da li grad treba dodatno zadužiti za ove svrhe. Mi ćemo na sjednici insistirati da čujemo plan zaduženja za tu investiciju i da se krene sa realizacijom i popravkama", rekao je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Nenad Talić.

Gradski parlament trebalo bi da razmatra kreditno zaduženje koje bi omogućilo hitnu rekonstrukciju igrališta na čak 12 lokacija. Iako su igrališta u nezavidnom stanju, iz Gradske uprave poručuju da je održavanje redovno.

"Osim toga, redovno održavanje igrališta odvija se kontinuirano na području cijelog grada. Ipak, u posljednje vrijeme bilježi se porast vandalizma, pa se često dešava da i novoizgrađena igrališta budu oštećena, sa išaranim i polomljenim spravama (najnoviji primjer je novo igralište u Lorkinom naselju)", tvrde iz Gradske uprave Banjaluka.

Kreditno zaduženje za banjalučka igrališta iznosi milion maraka. U PDP-u poručuju da je rekonstrukcija neophodna.

"Nažalost, primijetili smo dosta nesavjesnog ponašanja, vandalizma, rušenja te komunalne opreme i hoćemo da uredimo postojeće, izgradimo neke nove, te uvedemo video-nadzor na tim igralištima kako bismo zaštitili gradsku imovinu", kazao je odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka Dragan Milanović.

Potencijalna rješenja rekonstrukcije i sanacije banjalučkih igrališta naći će se na redovnoj sjednici Skupštine grada koja će se održati 28. aprila. Ukoliko se odbornici usaglase, najmlađi Banjalučani će na čak 12 lokacija moći bezbjedno da provode vrijeme.

