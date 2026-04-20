Patrijarh Porfirije uputio poruku mladima: Treba da se trudimo da budemo dobri ljudi

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je danas u Banjaluci da je škola sa univerzitetom kao krunom predstavlja sadašnjost i budućnost jednog naroda i države.

"Tu se, naravno, stiču prije svega vještine i znanja koja su neophodne društvu i državi, ali istovremeno to je i mjesto gdje se etički, kulturološki oblikuju oni koji će uobličavati smjernice i pravce kulturnog i identitetskog pečata naroda i države", rekao je srpski patrijarh novinarima u Banjaluci, uoči predavanja za studente Univerziteta u Banjaluci.

Patrijarh je naveo da je danas u Banjaluci, u okviru obilježavanja najvažnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsenja Gospodnjeg, gost na Univerzitetu sa željom i ciljem ne da drži predavanje, nego da, prije svega, čuje studente i da sa njima ima neposredan kontakt i komunikaciju.

Srpski patrijarh poručio je mladima, ali i svima da se, prije svega, trude da budu dobri ljudi, da razumiju da svako može i treba da raste, da se popravlja, odnosno da uzrasta u vrlini i u svemu onome što raduje Boga.

"Ako imamo tu spoznaju i takav stav da treba da činimo Gospoda radosnim, onda je sigurno da i ono što se tiče naše svakodnevice i horizontale našeg postojanja mora biti ispunjeno čestitošću, vrijednostima koje su pozitivne", rekao je patrijarh i dodao da to podrazumijeva da čovjek ne želi drugom ono što ne bi poželio sebi.

Njegova svjetost je istakao da su to uspjeh, radost, mir, ljepota i ljubav.

"Samo u tom slučaju, onda i mi možemo biti ispunjeni najprije mirom i smislom života, kad to imamo, sve ostalo se dodaje u mjeri koja nam je potrebna i u vremenu kad nam je potrebna", dodao je patrijarh, prenosi Srna.