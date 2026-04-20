Džiu-džicu klub "Jahorina" osvojio 39 medalja na turniru u Banjaluci

Džiu-džicu klub "Jahorina" sa Pala osvojio je 39 medalja na međunarodnim turniru u Banjaluci na kojem je učestvovalo oko 500 takmičara iz regiona.
Paljanski klub nastupio je u 46 kategorija i osvojili su 12 zlatnih, 14 srebrnih i 13 bronzanih medalja.
Pojedinačne nagrade ni ovaj put nisu izostale, pa je Matija Jovanović proglašen za najboljeg takmičara u kategoriji do osam godina, dok je Anja Delipara najbolja u kategoriji do 18 godina, saopšteno je iz Džiu-džicu kluba "Jahorina".
Istakli su da su prezadovoljni ostvarenim rezultatima koji su potvrda kvalitetnog i predanog rada, te da posebnu snagu kluba predstavljaju mlade nade koje dolaze.
"Sigurni smo da će nove generacije nastaviti vrhunske rezultate i dostojno predstavljati klub na svim takmičenjima", navodi se u saopštenju.
Iz Džiu-džicu klub "Jahorina" su naveli da ih u maju očekuju novi izazovi i nastupi na turnirima u Loznici, Budvi i Brčkom, gdje će imati priliku da dodatno potvrde kvalitet i kontinuitet dobrih rezultata, prenosi Srna
