Uhapšen osumnjičeni za razbijanje automobila u Sarajevu

U sarajevskom naselju Alipašino Polje, u B fazi, tokom noći 18. i 19. aprila, oštećeno je više automobila.

Potparolka Ministarstva unutrašnjih poslova KS Mersiha Novalić je u ponedjeljak, 20. aprila, za Radiosarajevo.ba potvrdila da je uhapšena osoba koja se sumnjiči za djela koja su uznemirila građane ovog naselja.

"Po potrazi Policijske uprave Novi Grad, danas je lišeno slobode lice J.H. (1987), te se nalazi na kriminalističkoj obradi", rekla je Novalić.

Kako su građani ranije javili, nepoznati počinioci razbijali su stakla na vozilima zbog krađa ili pokušaja krađa. Istovremeno je u noći s petka na subotu zapaljeno vozilo, što je među stanovnicima ovog naselja dodatno pojačalo nemir i strah za imovinu.

Iako iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova KS nisu ispočetka imali detalje vezane za incidente u kojima su razbijena stakla na nekoliko vozila, o paljevini su saopštili da je dana 18. aprila oko 2:15 sati obaviještena PU Novi Grad, da je na parking prostoru u ulici Semira Frašte bb, područje opštine Novi Grad, došlo do požara na putničkom motornom vozilu marke Volvo, vlasništvo L.D., iz Bugojna, koji se proširio na drugo parkirano vozilo, takođe marke Volvo, vlasništvo pravnog lica iz Sarajeva.

Dodali su da su na mjesto događaja upućeni policijski službenici, te de je požar ugašen u 2:25 sati od strane pripadnika PVB KS. Na vozilima je nastupila materijalna šteta dok povrijeđenih lica nije bilo.