Uhapšen osumnjičeni za razbijanje automobila u Sarajevu

20.04.2026 18:40

Ухапшен осумњичени за разбијање аутомобила у Сарајеву
U sarajevskom naselju Alipašino Polje, u B fazi, tokom noći 18. i 19. aprila, oštećeno je više automobila.

Potparolka Ministarstva unutrašnjih poslova KS Mersiha Novalić je u ponedjeljak, 20. aprila, za Radiosarajevo.ba potvrdila da je uhapšena osoba koja se sumnjiči za djela koja su uznemirila građane ovog naselja.

vatrogasci

Hronika

Izgorio ugostiteljski objekat: Dio naselja bio bez struje

"Po potrazi Policijske uprave Novi Grad, danas je lišeno slobode lice J.H. (1987), te se nalazi na kriminalističkoj obradi", rekla je Novalić.

Kako su građani ranije javili, nepoznati počinioci razbijali su stakla na vozilima zbog krađa ili pokušaja krađa. Istovremeno je u noći s petka na subotu zapaljeno vozilo, što je među stanovnicima ovog naselja dodatno pojačalo nemir i strah za imovinu.

Iako iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova KS nisu ispočetka imali detalje vezane za incidente u kojima su razbijena stakla na nekoliko vozila, o paljevini su saopštili da je dana 18. aprila oko 2:15 sati obaviještena PU Novi Grad, da je na parking prostoru u ulici Semira Frašte bb, područje opštine Novi Grad, došlo do požara na putničkom motornom vozilu marke Volvo, vlasništvo L.D., iz Bugojna, koji se proširio na drugo parkirano vozilo, takođe marke Volvo, vlasništvo pravnog lica iz Sarajeva.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Mala vjerovatnoća da će primirje sa Teheranom biti produženo

Dodali su da su na mjesto događaja upućeni policijski službenici, te de je požar ugašen u 2:25 sati od strane pripadnika PVB KS. Na vozilima je nastupila materijalna šteta dok povrijeđenih lica nije bilo.

Pročitajte više

Машина за прање веша

Savjeti

Malo ko zna: Jedna kašika ovog sastojka čuva boju vaše od‌jeće

2 h

0
Његова Светост Патријарх српски Порфирије стигао је на Правни факултет у Бањалуци.

Banja Luka

Patrijarh Porfirije na Pravnom fakultetu u Banjaluci

3 h

0
Лед опустошио воћњак. Двориште прекривено ледом.

Banja Luka

Snažno nevrijeme kod Banjaluke opustošilo voćnjake

3 h

0
Лет авиона

Svijet

Evropska unija razmatra hitne mjere zbog nestašice kerozina

3 h

0

Više iz rubrike

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Hronika

Izgorio ugostiteljski objekat: Dio naselja bio bez struje

2 h

0
Паре

Hronika

Državljanka BiH mora da plati paprenu kaznu: Nije prijavila gotovinu prilikom ulaska u Hrvatsku

3 h

0
Шта је убило Недељка Керановића из Поткозарја?

Hronika

Šta je ubilo Nedeljka Keranovića iz Potkozarja?

4 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

"Pala" porodična banda: Varali firme, pa zgrnuli milione

4 h

0

  • Najnovije

21

07

Pripadnici ova tri znaka Zodijaka najčešće glume da su fini

21

03

Meri Džejn cipele: Ključni modni trend za proljeće 2026. i kako ih nositi

20

51

Pitanje koje ubija atmosferu u krevetu

20

45

Cijene nafte skočile pet odsto nakon nove eksalacije tenzija u Ormuskom moreuzu

20

42

Ovi čajevi pomažu kod nesanice

