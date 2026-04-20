Šta je ubilo Nedeljka Keranovića iz Potkozarja?

Istražni organi deset dana pokušavaju da utvrde okolnosti smrti Nedeljka Keranovića (63), koji je 10. aprila pronađen mrtav u svojoj kući u selu Idžani kod Potkozarja.

Keranoviću je grudni koš bio zgnječen i stradao je usljed snažnog pritiska nekakve tupe mehaničke sile. Obdukcijom je utvrđeno da je nesrećni čovjek imao trostruki prelom grudne kosti i oko 40 preloma rebara, dok otvorenih povreda nije imao. Šta je izazvalo toliko snažan pritisak na grudi, zasada nije poznato.

Napad ovna ili gaženje?

Kao jedan od scenarija, kako saznaje ATV, u istrazi se pominje mogućnost da je Keranovića ubio ovan. Međutim, upitno je da li je ovan dovoljno snažna i masivna životinja da bi mogao izazvati takve povrede na čovjeku. Zbog toga nisu isključene ni druge mogućnosti, odnosno da je Keranovića prignječilo drvo ili da je pregažen vozilom. Međutim oba scenarija su upitna zbog činjenice da je tijelo pronađeno u kući.

Okolnosti Keranovićeve smrti istražuju PU Banjaluka i Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci. Kako saznajemo slučaj još nije kvalifikovan, jer tužilaštvu nisu dostavljeni svi prikupljeni dokazi. To se, prije svega, odnosi na obdukcioni zapisnik nakon čije će analize biti donesena odgovarajuća tužilačka odluka.

Tijelo pronašao stric

Keranovićevo tijelo 10. aprila je pronašao njegov stric koji je za Srpskainfo ispričao da ni on ne zna šta se moglo dogoditi njegovom nećaku.

”Ja spavam u vikendici pored kuće. Normalno smo pričali i sutradan sam ga pronašao mrtvog u krevetu. Bili su poslije policajac i doktorica, nisu dali da se ulazi u kuću. Poslije sam čuo da je imao povrede. Ne znam šta mu se dogodilo”, ispričao je stric.

Drugi mještani u nevjerici komentarišu smrt komšije.

”Vidio sam ga da ide putem kroz selo, a sutradan sam čuo da su ga našli mrtvog u krevetu”, rekao je komšija iz sela Idžani kod Potkozarja.

Nije bilo tragova borbe

Nikome nije jasno šta se dogodilo Nedeljku, ali gotovo 40 preloma rebara, bez tragova borbe, niti odbrambenih povreda, jasni su dokazi sumnjive smrti.

”Imao je tešku povredu grudnog koša. Kad se sve prebroji, imao je oko 40 preloma rebara. Rebra su mu doslovno bila smrskana. Isključujem mogućnost da se radi o prirodnoj smrti. Povrede ukazuju na pritisak neke tupe mehaničke sile. Da je tijelo pronađeno na putu ili pored njega, moglo bi se pretpostaviti da je riječ o pregaženju. Međutim, problem je što je tijelo pronađeno u kući, odnosno u sobi. Šta se tačno dogodilo, utvrdiće dalja istraga nadležnih organa”, rekao je za Srpskainfo Željko Karan, direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske.