"Pala" porodična banda: Varali firme, pa zgrnuli milione

20.04.2026 16:15

Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odjeljenja za borbu protiv korupcije, uhapsili su A. R. (46) i D. R. (75) iz Kragujevca, zbog sumnje da su izvršili krivična djela prevara u obavljanju privredne djelatnosti i oštećenje povjerilaca.

U istoj akciji uhapšeni su i S. R. (66) i I. R. (47), takođe iz Kragujevca, koji se sumnjiče za krivično djelo oštećenje povjerilaca u pomaganju.

Sumnja se da su A. R. i D. R., u svojstvu odgovornih lica PD "Aingor" doo Kragujevac, u periodu od novembra 2024. do sredine avgusta 2025. godine, doveli u zabludu "Regionalnu agenciju za ekonomski razvoj" iz Kragujevca, PD "Alchemist Factor" doo Beograd i "Kopaonik" AD Beograd, da isporuče robu, pruže usluge i izvrše avansna plaćanja za građevinske radove i usluge, koja nisu izvršena.

A. R. je zatim, kako se sumnja, na osnovu zaključenog lažnog ugovora o izvođenju građevinskih radova sa radnjom "Aksel KG", u vlasništvu S. R., omogućila ovoj radnji da na osnovu dokumentacije sa neistinitim sadržajem prinudno naplati 8.134.474 dinara od PD "Aingor", na osnovu neistinitog potraživanja.

policija hrvatska

Hronika

Težak sudar na auto-putu, ima poginulih i povrijeđenih

Sumnja se da je, u periodu dok je PD "Aingor" bilo u blokadi, A. R. zaključila ugovor o jemstvu sa MPP "Jedinstvo" iz Sevojna koje je, na osnovu ovog ugovora, radnji osumnjičene S. R. isplatilo 1.513.920 dinara na štetu povjerilaca PD "Aingor" - "Regionalne agencije za ekonomski razvoj" iz Kragujevca, PD "Alchemist Factor" doo Beograd i "Kopaonik" AD Beograd.

Zatim je, kako se sumnja, neosnovano izvršila prenose novca sa tekućeg računa privrednog društva čije je ona odgovorno lice na tekuće račune osumnjičenih članova svoje porodice D. R, S. R. i I. R. u ukupnom iznosu od 3.901.000 dinara i, uz njihovu pomoć, pričinila štetu pomenutim povjeriocima.

Sumnja se da su na ovaj način osumnjičeni za sebe i PD "Aingor" doo Kragujevac pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 13.549.394 dinara, a oštećenim privrednim društvima pričinili štetu od 10.715.821 dinar.

A. R. i I. R. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu za krivično djelo prevara u obavljanju privredne djelatnosti i oštećenje povjerilaca, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će D. R. i S. R, uz krivičnu prijavu za krivično djelo oštećenje poverilaca u pomaganju, takođe biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odjeljenja za borbu protiv korupcije, nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije, piše Telegraf.rs.

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Hronika

Težak sudar na auto-putu, ima poginulih i povrijeđenih

43 min

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Svijet

Tramp: Američka delegacija danas stiže u Islamabad na pregovore

46 min

0
Лого Центара за социјални рад, Бијељина

Gradovi i opštine

Centar za socijalni rad Bijeljina još uvijek bez plate za februar

47 min

0
Човјек држи у рукама пиштољ.

Hronika

Radniku obezbjeđenja raznio arteriju zbog tiketa, isplivali svi detalji

51 min

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Hronika

Težak sudar na auto-putu, ima poginulih i povrijeđenih

43 min

0
Човјек држи у рукама пиштољ.

Hronika

Radniku obezbjeđenja raznio arteriju zbog tiketa, isplivali svi detalji

51 min

0
Тијело мушкарца пронађено насред улице: Има видљиве повреде

Hronika

Tijelo muškarca pronađeno nasred ulice: Ima vidljive povrede

1 h

0
Потврђена пресуда за милионску пљачку у Бањалуци

Hronika

Potvrđena presuda za milionsku pljačku u Banjaluci

2 h

0

  • Najnovije

16

44

Mediji: Katoličko sveštenstvo seksualno zlostavljalo više od 3.000 djece

16

29

Šta je ubilo Nedeljka Keranovića iz Potkozarja?

16

25

Simptomi su zbunjujući: Mislite da su želudačni problemi, a ishod je mnogo gori

16

25

Navike koje imaju parovi čije veze dugo opstaju

16

21

Ko je Rumen Radev, pobjednik bugarskih izbora?

