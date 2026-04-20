"Pala" porodična banda: Varali firme, pa zgrnuli milione

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odjeljenja za borbu protiv korupcije, uhapsili su A. R. (46) i D. R. (75) iz Kragujevca, zbog sumnje da su izvršili krivična djela prevara u obavljanju privredne djelatnosti i oštećenje povjerilaca.
U istoj akciji uhapšeni su i S. R. (66) i I. R. (47), takođe iz Kragujevca, koji se sumnjiče za krivično djelo oštećenje povjerilaca u pomaganju.
Sumnja se da su A. R. i D. R., u svojstvu odgovornih lica PD "Aingor" doo Kragujevac, u periodu od novembra 2024. do sredine avgusta 2025. godine, doveli u zabludu "Regionalnu agenciju za ekonomski razvoj" iz Kragujevca, PD "Alchemist Factor" doo Beograd i "Kopaonik" AD Beograd, da isporuče robu, pruže usluge i izvrše avansna plaćanja za građevinske radove i usluge, koja nisu izvršena.
A. R. je zatim, kako se sumnja, na osnovu zaključenog lažnog ugovora o izvođenju građevinskih radova sa radnjom "Aksel KG", u vlasništvu S. R., omogućila ovoj radnji da na osnovu dokumentacije sa neistinitim sadržajem prinudno naplati 8.134.474 dinara od PD "Aingor", na osnovu neistinitog potraživanja.
Težak sudar na auto-putu, ima poginulih i povrijeđenih
Sumnja se da je, u periodu dok je PD "Aingor" bilo u blokadi, A. R. zaključila ugovor o jemstvu sa MPP "Jedinstvo" iz Sevojna koje je, na osnovu ovog ugovora, radnji osumnjičene S. R. isplatilo 1.513.920 dinara na štetu povjerilaca PD "Aingor" - "Regionalne agencije za ekonomski razvoj" iz Kragujevca, PD "Alchemist Factor" doo Beograd i "Kopaonik" AD Beograd.
Zatim je, kako se sumnja, neosnovano izvršila prenose novca sa tekućeg računa privrednog društva čije je ona odgovorno lice na tekuće račune osumnjičenih članova svoje porodice D. R, S. R. i I. R. u ukupnom iznosu od 3.901.000 dinara i, uz njihovu pomoć, pričinila štetu pomenutim povjeriocima.
Sumnja se da su na ovaj način osumnjičeni za sebe i PD "Aingor" doo Kragujevac pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 13.549.394 dinara, a oštećenim privrednim društvima pričinili štetu od 10.715.821 dinar.
A. R. i I. R. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu za krivično djelo prevara u obavljanju privredne djelatnosti i oštećenje povjerilaca, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će D. R. i S. R, uz krivičnu prijavu za krivično djelo oštećenje poverilaca u pomaganju, takođe biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odjeljenja za borbu protiv korupcije, nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije, piše Telegraf.rs.
