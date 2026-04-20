Supruga Brusa Vilisa otkrila potresne detalje o njegovom stanju

20.04.2026 19:16

Глумац Брус Вилис
Foto: brucewillisbw/Instagram/Screenshot

Ema Heming Vilis, koja je od 2009. godine u braku sa slavnim glumcem Brusom Vilisom, govorila je o njegovom zdravstvenom stanju i potvrdila da on više nije svjestan svoje dijagnoze.

– Blagoslov i prokletstvo je to što Brus nikada nije shvatio – nikada nije povezao da ima ovu bolest. I ja sam zaista sretna zbog toga. Zaista sam sretna što on to ne zna – rekla je.

Kako navodi izvor za RadarOnline, Brus Vilis vjeruje da je sve “normalno”, što dodatno pokazuje težinu njegove borbe s demencijom koja mu, kako se opisuje, “krade život”.

Posljedica anozognozije

Ema Heming Vilis je objasnila da je glumčev nedostatak svijesti posljedica anozognozije, stanja u kojem mozak nije u mogućnosti da prepozna vlastitu bolest.

Stručnjaci sa Klinike u Klivlendu ističu da je anozognozija izuzetno česta kod Alchajmerove bolesti i drugih neuroloških poremećaja. Iako sama po sebi nije opasna, može dovesti do toga da pacijenti odbijaju liječenje jer ne vjeruju da su bolesni.

– Ljudi misle da je to možda poricanje, kao kada neko ne želi da ide kod ljekara pa govori: ‘Dobro sam, dobro sam’. Ali zapravo je anozognozija ta koja dolazi do izražaja. To nije poricanje. Njihov mozak se mijenja. To je dio bolesti – rekla je supruga Brusa Vilisa.

Kako je naglasila, glumac je i dalje sposoban da je prepozna: “On je veoma prisutan, ima način da se poveže sa mnom i našom djecom. To možda nije isto kao kada biste se povezali sa voljenom osobom, ali je i dalje veoma lijepo, i dalje je veoma značajno – jednostavno je drugačije.”

Dodala je i da se porodica uči prilagođavati novoj situaciji: “Jednostavno naučite kako da se prilagodite tome i da ih upoznate tamo gdje su sada.”

Svaki dan novi šok

Ipak, uprkos svemu, gledati Brusa Vilisa u takvom stanju je, kako navodi izvor za RadarOnline, “potresno”.

– Čini se da svaki dan postoji novi šok sa kojim se mora suočiti kako mu se zdravlje pogoršava – naglašeno je. Njegova nesposobnost da razumije šta mu se dešava, kako se dodaje, “dovodi do srceparajućih trenutaka”.

Podsjetimo, Brus Vilis je u braku sa Emom Heming Vilis dobio kćerke Mejbl i Evelin. Iz braka sa bivšom suprugom Demi Mur ima kćerke Rumer, Skaut i Talulu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

