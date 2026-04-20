Tramp: Sve pod kontrolom u Ormuskom moreuzu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je sve pod kontrolom u Ormuskom moreuzu, uprkos izostanku pomoći saveznika u obezbjeđivanju plovidbe.

"Naravno da sam razočaran u NATO saveznike, to je loše. Ali sve držimo pod kontrolom", rekao je Tramp.

On je dodao da je napredsjedniku Francuske Emanuelu Makronu da odluči da li će uključiti francusku mornaricu u obezbjeđivanje plovidbe nakon incidenta sa francuskim brodom u Ormuskom moreuzu.

Najmanje dva komercijalna broda napadnuta su u subotu dok su pokušavala da prođu kroz Ormuski moreuz, nakon što je Teheran objavio da uspostavlja vojnu kontrolu nad plovnim putevima, prenosi Srna.