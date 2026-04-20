Mediji: Katoličko sveštenstvo seksualno zlostavljalo više od 3.000 djece

Špansko katoličko sveštenstvo odgovorno je za zlostavljanje više od 3.000 djece, prenio je list "Pais" pozivajući se na rezultate istrage.

Od pokretanja istrage 2018. godine, broj dokumentovanih slučajeva seksualnog zlostavljanja djece unutar Katoličke crkve u Španiji porastao je sa 34 na 3.081, prenosi list.

U najnovijim dosijeima koje je list prikupio se nalaze podaci o zločinima u Španiji i 21 svjedočenje žrtava iz osam zemalja Južne Amerike, sa optužbama protiv 24 živa i aktivna pripadnika katoličkog sveštenstva.

Riječ je o šestom dosijeu koji je "Pais" sastavio u proteklih pet godina, a koji sadrži svjedočanstva žrtava.

List je objavio da je proslijedio materijale Vatikanu, Španskoj biskupskoj konferenciji i ombudsmanu za prava djece, dok se Katolička crkva nije oglasila povodom optužbi.

(SRNA)