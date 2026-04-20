Logo
Large banner

Mediji: Katoličko sveštenstvo seksualno zlostavljalo više od 3.000 djece

Autor:

20.04.2026 16:44

Komentari:

0
Католички свештеник окренут леђима стоји у цркви и моли се.
Foto: Vinícius Vieira ft/Pexels

Špansko katoličko sveštenstvo odgovorno je za zlostavljanje više od 3.000 djece, prenio je list "Pais" pozivajući se na rezultate istrage.

Od pokretanja istrage 2018. godine, broj dokumentovanih slučajeva seksualnog zlostavljanja djece unutar Katoličke crkve u Španiji porastao je sa 34 na 3.081, prenosi list.

policija rs traka (4)

U najnovijim dosijeima koje je list prikupio se nalaze podaci o zločinima u Španiji i 21 svjedočenje žrtava iz osam zemalja Južne Amerike, sa optužbama protiv 24 živa i aktivna pripadnika katoličkog sveštenstva.

Riječ je o šestom dosijeu koji je "Pais" sastavio u proteklih pet godina, a koji sadrži svjedočanstva žrtava.

Љубавни пар

List je objavio da je proslijedio materijale Vatikanu, Španskoj biskupskoj konferenciji i ombudsmanu za prava djece, dok se Katolička crkva nije oglasila povodom optužbi.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Španija

Djeca

katolička crkva

katolički sveštenik

Zlostavljanje djece

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner