Proglašena najljepša zvijezda svijeta za 2026. godinu

21.04.2026 08:28

Популарна глумица проглашена за најљепшу звијезду свијета
Foto: Instagram/AnnHathaway

En Hatavej je proglašena najljepšom zvijezdom svijeta za 2026. godinu, prema magazinu Pipl (People).

Glumica En Hatavej (43) je najljepša zvijezda svijeta za 2026. godinu i baš tim povodom je dala i veliki intervju za magazin "People" u kom je otkrila brojne nepoznate detalje.

En je već danima glavna tema zbog nastavka čuvenog filma "Đavo nosi Pradu", pa su njena modna izdanja gotovo svakodnevno ostavljala bez daha.

"Kada sam tek počinjala, mislila sam da ću biti bolja umjetnica ako budem stroga prema sebi. Onda sam sa napunjenih 40 godina uhvatila drugačiji ritam, prestalo je da me zanima da sebi zagorčavam život. Samo sam htjela da dođem do onog zabavnog dijela", rekla je En.

En Hatavej već 13 godina uživa u braku sa Adamom Šulmanom, sa kojim ima i dvojicu sinova i ističe kako je borba neprestana i u poslu i u privatnom životu, piše Super žena

S obzirom na to da je vrlo često tema zbog svog izgleda, En je tokom svog intervjua pričala i o starenju.

"Morate ozbiljnije shvatiti brigu o sebi. U četrdesetim ima priliku imaš priliku da vidiš kako su određene odluke donosile rezultate. I onda možeš da procjeniš da li želiš s njima da nastaviš ili je vrijeme za neke nove. Jedna od stvari koje volim kod svojih četrdesetih jeste što me stvari više ne ponesu. Prije nisam razumjela izraz 'uzeti s rezervom', svaki uspon bio je tako visok, svaki pad tako nizak. Sada zaista cijenim mirnoću", rekla je iskreno En.

