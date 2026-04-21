Crveni "eliksir zdravlja": Ovo je jedna od najvažnijih namirnica za srce, probavu i zaštitu organizma

Paradajz je jedna od najčešće korišćenih i najpristupačnijih namirnica u ishrani širom svijeta. Osim što daje poseban ukus jelima, on je i bogat izvor hranjivih materija koje imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja.
Sadrži likopen, snažan antioksidans koji paradajzu daje crvenu boju, kao i vitamine A, C i K, kao i vlakna. Ove supstance pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja, podržavaju imunitet i doprinose boljem radu organizma.
Redovna konzumacija paradajza povezuje se sa zdravljem srca, jer kalijum i antioksidansi mogu da pomognu u regulaciji krvnog pritiska i smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti.
Takođe, vlakna iz paradajza doprinose boljoj probavi i zdravlju crijeva.
Paradajz zdrav i nakon termičke obrade
Likopen se posebno dobro iskorišćava kada se paradajz termički obradi, pa su umaci, supe i sok od paradajza često nutritivno čak i bogatiji od sirovog ploda.
Pored toga, antioksidansi iz paradajza mogu da pomognu u zaštiti kože i usporavanju procesa starenja.
Zahvaljujući svojoj nutritivnoj vrednosti, paradajz zauzima važno mjesto u zdravoj i uravnoteženoj ishrani i preporučuje se njegova redovna konzumacija u različitim oblicima, piše Dnevni avaz
