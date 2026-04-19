Koliko su statini opasni za jetru? Gastroenterolog otkriva gdje leži stvarni rizik

Strah od oštećenja jetre jedan je od najčešćih razloga zbog kojih se pacijenti, ali i lekari, dvoume oko uvođenja statina u terapiju.

Posebno kada laboratorijski nalazi pokažu povišene transaminaze, dilema postaje još izraženija - da li započeti terapiju ili je odložiti. Upravo na to pitanje odgovor na Instagram nalogu kardiloga dr Borke Pezo daje gastroenterolog dr Tihomir Bradić, koji objašnjava u kojim situacijama blago povišene vrednosti nisu prepreka, ali i kada je potreban dodatni oprez.

Danas je Svjetski dan jetre

Svjetski dan jetre obeležava se 19. aprila sa ciljem da podsjeti koliko je ovaj organ važan za cjelokupno zdravlje, ali i koliko često njegove probleme prepoznajemo kasno. Jedan od retkih simptoma koji može da se javi jeste uporan umor, ali i nelagodnost ispod desnog rebarnog luka. Upravo zato stručnjaci naglašavaju da su zdrave navike i redovne kontrole ključne za njeno očuvanje.

- Blago povišenje transaminaza (enzima jetre) ne mora da bude kontraindikacija za uvođenje statina. Šta to znači? To znači da porast transaminaza AST i ALT do tri puta iznad gornje granice normale, a to je otprilike sto do sto dvadeset, nije prepreka za uvođenje statina u terapiju. Naime, te transaminaze mogu da budu i posljedica povišenih masnoća, pa statini mogu čak i da pomognu jetri da bolje funkcioniše i da se transaminaze smire - objašnjava dr Bradić.

Gdje je granica za oprez

Međutim, ukoliko su u pitanju značajniji porasti transaminaza ili se jave žutica i poremećaj koagulacije, tada treba biti mnogo oprezniji, dodaje gastroentrolog. U takvim situacijama povišene masnoće više nisu najvažniji problem, jer se očigledno radi o ozbiljnijoj bolesti jetre koju treba drugačije liječiti.

- Sami statini mogu ponekad da povise transaminaze kod jedan do tri odsto pacijenata. Međutim, ti porasti su najčešće prolazni i spontano se normalizuju. U retkim slučajevima, otprilike kod jednog na deset hiljada pacijenata, terapija statinom mora da se promijeni ili potpuno ukine - zaključuje drTihomir Bradić.

