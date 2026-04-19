Bolje od mlijeka u kafi: Pomaže crijevima, holesterolu i kontroli apetita

Kafa sa maslinovim uljem osvaja kafiće širom svijeta i društvene mreže, ali da li je ovo neobično piće zaista vrijedno probati? Šta se krije iza trenda „oleata“ i kome može donijeti stvarne koristi za zdravlje crijeva, pa čak i srca.

Oleato je spoj klasičnog espresa ili latea sa malom količinom maslinovog ulja ekstra d‌jevičanskog kvaliteta. Ključan je izbor visokokvalitetnog ulja – hladno cijeđenog, nerafinisanog, bogatog prirodnim antioksidansima.

Ovaj neobičan spoj kombinuje podsticajno dejstvo kofeina sa blagotvornim d‌jelovanjem zdravih masti. Iako se na prvi pogled čini kao kulinarska ekstravagancija, ovaj napitak dobija sve više pristalica.

Zašto kafa sa maslinovim uljem postaje popularna?

Spoj kafe i maslinovog ulja nije slučajan. Stručnjaci ističu da ovakav napitak može donijeti niz zdravstvenih koristi. Mononezasićene masne kiseline prisutne u maslinovom ulju pomažu u regulaciji nivoa holesterola, čime podržavaju zdravlje srca.

Polifenoli, prirodna biljna jedinjenja, imaju protivupalno dejstvo. S druge strane, masti u kombinaciji sa kofeinom stabilizuju nivo energije, poboljšavaju koncentraciju i obezbjeđuju osjećaj sitosti na duže vrijeme, što može smanjiti potrebu za grickanjem između obroka.

Vitamini i minerali u šoljici oleato kafe

Dodatak maslinovog ulja značajno povećava nutritivnu vrijednost kafe. Ovaj napitak sadrži vitamin E, snažan antioksidans, vitamin K, koji podržava zgrušavanje krvi, kao i polifenole i manje količine kalijuma i gvožđa. Kao rezultat, oleato može imati povoljan uticaj na metabolizam i stabilizaciju nivoa šećera u krvi.

Za koga je oleato dobar izbor?

Kafa sa maslinovim uljem može biti posebno korisna za osobe koje vode aktivan način života i kojima je potrebna stabilna energija tokom dana. Takođe se preporučuje osobama na dijetama sa niskim unosom ugljenih hidrata, kao i onima koji žele da smanje unos grickalica. Može pomoći u boljoj koncentraciji i kontroli apetita.

Kako pripremiti oleato kod kuće?

Priprema je jednostavna – skuvajte omiljenu kafu (najbolje espreso) i dodajte kašičicu maslinovog ulja ekstra d‌jevičanskog kvaliteta. Po želji možete dodati biljno mlijeko, cimet ili malo meda.

Ko treba da bude oprezan?

Ovaj napitak nije za svakoga. Osobe sa osjetljivim digestivnim traktom, bolestima jetre ili pankreasa, kao i oni koji imaju gastroezofagealni refluks, treba da budu oprezni. Kod nekih ljudi kafa sa dodatkom masti može imati laksativno dejstvo, posebno na početku konzumiranja.

(B92)