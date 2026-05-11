Podrška poljoprivrednicima: Ministarstvo isplatilo sredstva za 346 korisnika

11.05.2026 17:28

Влада Републике Српске
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, posredstvom Agencije za agrarna plaćanja, isplatilo je sredstva u iznosu 3.034.141 KM za 346 korisnika.

Sredstva su isplaćena za sljedeće mjere :

- Premija za tov junadi u iznosu od 1.486.750 KM,

- Podrška pčelarskoj proizvodnji u iznosu od 135.516 KM,

- Premija za priplodne junice u iznosu od 277.500 KM,

- Podrška mjerama zaštite zdravlja životinja u iznosu od 672.898 KM,

- Podrška mjerama zaštite zdravlja biljaka u iznosu od 201.734 KM,

- Podrška razvoju konjarstva u iznosu od 167.200 KM,

- Premija za ovce i koze i sistem krava-tele u iznosu od 82.008 KM,

- Premija za industrijski duvan u iznosu od: 10.535 KM.

