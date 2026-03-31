Kraći predah ili spas? Stigao ruski tanker

31.03.2026 18:50

Краћи предах или спас? Стигао руски танкер
Foto: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Ruski naftni tanker stigao je u luku na Kubi da bi isporučio prvu pošiljku sirove nafte ovoj ostrvskoj zemlji.

Tanker "Anatolij Kolodkin", koji je pod američkim sankcijama, stigao je u luku Matanzas, istočno od Havane, gdje će istovariti 730.000 barela sirove nafte nakon putovanja iz Rusije koje je trajalo tri sedmice, prenio je AFP.

SAD su prethodno odobrile isporuku nafte iako su ranije uvele naftnu blokadu Kubi.

Kuba je usljed naftne blokade doživjela masovni nestanak struje, uvela maksimalnu štednju goriva i smanjila obim javnog prevoza.

Kubanski ministar energetike i rudarstva Visente de la O`Levi zahvalio je Rusiji na podršci i objavio na "Iksu" da ova "vrijedna pošiljka stiže usred složene energetske situacije" sa kojom se Kuba suočava.

Analitičari ocjenjuju da će ova isporuka nafte donijeti Kubi samo kraći predah, prenosi Srna.

Pročitajte više

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Kuba je sljedeća

3 d

2
Нови потпуни колапс: У мраку остало 10 милиона људи

Svijet

Novi potpuni kolaps: U mraku ostalo 10 miliona ljudi

1 sedm

0
Марко Рубио

Svijet

Rubio: Kuba nije sposobna riješiti nestanak struje, potrebni su joj novi lideri

1 sedm

0
Трамп запријетио: Ова држава је сљедећа

Svijet

Tramp zaprijetio: Ova država je sljedeća

3 d

0

Više iz rubrike

Доналд Трамп

Svijet

"Rat u Iranu neće trajati još dugo"

2 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Iranci jasni: Od sutra gađamo američke kompanije, postoji i lista

3 h

0
Војни авион

Svijet

Rim objasnio odluku: Zašto su SAD dobile "crveno svjetlo"

3 h

0
Трамп ударио "савезнике": Хоћете нафту? Идите до мореуза и узмите је

Svijet

Tramp udario "saveznike": Hoćete naftu? Idite do moreuza i uzmite je

4 h

0

20

33

U Službenom glasniku objavljeni zakoni kojima se povećavaju plate u javnom sektoru

20

26

Vico Zeljković uručio Novaku Đokoviću dres BiH

20

25

Američka novinarka oteta usred Bagdada, u toku velika akcija snaga bezbjednosti

20

14

Novi udar na džepove građana Banjaluke

20

09

Kakvo je stanje na vodotocima u Republici Srpskoj

