Kraći predah ili spas? Stigao ruski tanker

Ruski naftni tanker stigao je u luku na Kubi da bi isporučio prvu pošiljku sirove nafte ovoj ostrvskoj zemlji.

Tanker "Anatolij Kolodkin", koji je pod američkim sankcijama, stigao je u luku Matanzas, istočno od Havane, gdje će istovariti 730.000 barela sirove nafte nakon putovanja iz Rusije koje je trajalo tri sedmice, prenio je AFP.

SAD su prethodno odobrile isporuku nafte iako su ranije uvele naftnu blokadu Kubi.

Kuba je usljed naftne blokade doživjela masovni nestanak struje, uvela maksimalnu štednju goriva i smanjila obim javnog prevoza.

Kubanski ministar energetike i rudarstva Visente de la O`Levi zahvalio je Rusiji na podršci i objavio na "Iksu" da ova "vrijedna pošiljka stiže usred složene energetske situacije" sa kojom se Kuba suočava.

Analitičari ocjenjuju da će ova isporuka nafte donijeti Kubi samo kraći predah, prenosi Srna.