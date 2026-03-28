Tramp zaprijetio: Ova država je sljedeća

28.03.2026

09:04

Трамп запријетио: Ова држава је сљедећа
Foto: Tanjug/AP/Allison Robbert

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je "Kuba sljedeća" tokom govora na investicionom forumu u Majamiju, pri čemu je isticao uspjehe američkih vojnih operacija u Venecueli i Iranu.

Iako nije precizirao šta tačno planira da uradi sa tom ostrvskom državom, Tramp je više puta isticao da smatra da je vlast u Havani, suočena s teškom ekonomskom krizom, na ivici kolapsa.

Njegova administracija posljednjih nedjelja otvorila je pregovore sa dijelovima kubanskog rukovodstva, dok je sam Tramp naznačio da ni vojna opcija nije isključena.

"Izgradio sam veliku vojsku. Rekao sam: 'Nikada je nećete morati koristiti.' Ali ponekad je morate koristiti. I Kuba je sljedeća, usput. Ali pravite se da to nisam rekao. Pravite se da nisam", poručio je Tramp, prenosi "Rojters".

Predsjednik Kube Miguel Dijaz-Kanel potvrdio je da zemlja vodi razgovore sa SAD kako bi izbegla mogući vojni sukob, dok kubanska ekonomija teško podnosi poremećaje u uvozu nafte, o kojoj zavisi za rad elektrana i saobraćaj.

