Žestok napad na američku bazu, ranjeno više vojnika

Dvanaest američkih vojnika ranjeno je, od kojih dvojica teško, u iranskom vojnom napadu na vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, istakao je američki zvaničnik za "Rojters".

Do sada je, u sukobima na Bliskom istoku, prema zvaničnim podacima poginulo 13 američkih vojnika. Isto tako, od početka izraelsko-američkog rata protiv Irana, od 28. februara, ranjeno je više od 300 američkih vojnika.

Američka vojska izjavila je da se njih 273 već vratilo na dužnost, prenosi "Jutarnji.hr".

Kuba je sljedeća

Istovremeno je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, takođe u petak, 27. marta, izjavio da je "Kuba sljedeća".

To je rekao tokom govora na investicionom forumu u Majamiju, na kojem je veličao uspjehe američke vojne akcije u Venecueli i Iranu.

Iako Tramp nije precizirao šta tačno planira učiniti sa tom ostrvskom državom, često naglašava kako vjeruje da je vlada u Havani, suočena sa teškom ekonomskom krizom izazvanom američkim sankcijama, na ivici kolapsa.

Njegova administracija posljednjih sedmica otvorila je pregovore sa dijelom kubanskog rukovodstva, dok je sam Tramp nagovijestio da bi vojna akcija mogla biti moguća.