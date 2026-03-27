Žena iz BiH osuđena zbog smrti tinejdžerke

Državljanka Bosne i Hercegovine osuđena je u Pokrajinskom sudu u Klagenfurtu na 10 mjeseci zatvora jer je pod dejstvom alkohola izazvala nesreću sa smrtnim ishodom.

Ova 25-godišnjakinja bila je za volanom automobila kada je u teškoj nesreći stradala 18-godišnja djevojka, dok su tri žene, uključujući i samu vozačicu, zadobile teške povrede. Presuda još nije pravosnažna.

Nesreća se dogodila kod željezničkog podvožnjaka u Saagu, opština Techelsberg na Vörtherseeu, nakon zabave za Noć vještica. Sudija Klaudija Bandion-Ortner u obrazloženju presude istakla je: „Ovaj slučaj jasno pokazuje gdje i kuda vodi alkohol za volanom – u katastrofu, ne samo za žrtve, već i njihove porodice, ali i samu vozačicu.“

Vozila 105 km/h

Prema navodima tužilaštva, optužena je te večeri pila votku u baru u Veldenu, iako je znala da mora da vozi prijateljicu kući. U ranim jutarnjim satima krenula je ka Klagenfurtu sa još tri mlade žene u automobilu. U vozilu je bila glasna muzika, pa upozorenja da vozi prebrzo nisu doprla do nje.

U zoni gdje je brzina ograničena na 50 km/h, automobil se kretao najmanje 105 km/h, pokazalo je vještačenje. Vozilo je izletjelo s puta, prešlo biciklističku stazu, došlo je do pucanja gume, a zatim je automobil frontalno udario u betonski zid podvožnjaka. Kod vozačice, koja je imala probnu vozačku dozvolu, izmjereno je 1,37 promila alkohola.

„Nisam vidjela znak ograničenja“

Tihim glasom, 25-godišnjakinja je prepričala svoja sećanja na to veče.

„Imali ste uslovnu vozačku dozvolu; niste smjeli uopšte da pijete. Pa zašto ste uopšte vozili?“, upitala je sudija. Odgovorila je da joj je prijateljica rekla da bi trebalo da popije piće: „U suprotnom, izgledala bih tako mrzovoljno.“

„Ali i dalje imate odgovornost kao vozač“, rekla je sudija Bandion-Ortner. Ali, optužena je odgovorila da su to bila samo dva red bulla sa votkom. „Ne bi vozila da se osjećala pijana“, naglasila je 25-godišnjakinja.

Državljanka BiH je rekla da su u ranim jutarnjim satima, njih četiri konačno ušle u automobil. Ona je obično poštovala ograničenja brzine, izjavila je optužena. Međutim, nije vidjela znak ograničenja brzine od 50 km/h jer se okrenula u tom momentu:

„Onda sam sletjela sa puta, pukla je guma, vrištali smo, a onda je zid već bio tu.“ U panici je izašla i morala je da gleda kako dva automobila jednostavno prolaze pored mkesta nesreće prije nego što je izgubila svijest.

„Nepažnja je nadjačala razum“

Svedočenje veštaka je jasno pokazalo koliko je prebrzo vozila 25-godišnjakinja: Automobil se kretao brzinom od 105 km/h, iako je maksimalna brzina za prelazak krivine izračunata na 66 km/h – ovo se odnosi na maksimalnu moguću brzinu kojom vozilo može stabilno da prelazi krivinu. Udar je žrtve izložio ogromnoj sili: „Konkretno, 32 puta većoj od njihove tjelesne težine. Dakle, sa tjelesnom težinom od 60 kilograma, to je 1,9 tona koje djeluju na telo, tolika je bila silina udara“, objasnio je vještak.

„Jednostavno je tragično kako je tako nepromišljena odluka nadjačala razum“, sumirala je tužiteljka Fida u svojoj završnoj reči, „posebno kada neko snosi odgovornost za tri druga ljudska bića“. Čak se i nivo alkohola u krvi od 0,8 promila može smatrati grubom nepažnjom – nivo okrivljene je bio daleko iznad toga. Uz to, treba dodati i činjenicu da je prekoračila maksimalno dozvoljenu brzinu za više nego dvostruko.

