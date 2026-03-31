Veksner optužen za omogućavanje seksualnih zločina Džefrija Epstina

Nekoliko žrtava osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina podnijelo je tužbu protiv američkog milijardera Leslija Veksnera, tvrdeći da je značajnim finansiranjem omogućio Epstinu da sprovodi seksualne zločine.

Prema tužbi, Veksner je tokom 20 godina Epstinu prenio oko 200 miliona dolara, što je Epstin, kako navode tužioci, koristio za „izgradnju mreže za trgovinu ženama i počinjenje nasilja motivisanog polom“, prenosi Blumberg.

Tužba se fokusira i na prenos Veksnerove njujorške vile na Epstina, koju su američki tužioci ranije označili kao mjesto gdje je dolazilo do seksualnog zlostavljanja maloletnika.

Veksnerov portparol odbacio je tvrdnje, navodeći da je Epstin primio naknadu za finansijsko savjetovanje i kupio vilu od Veksnera, zbog čega je tužba „neosnovana“.

„Tvrđenja, koja nemaju nikakvog osnova, izgleda da se zasnivaju na vlasništvu nad kućom koju je Veksner prodao godinama prije iznošenja optužbi“, dodao je portparol, napominjući da Veksnerovi „imaju ogromno saosjećanje sa žrtvama užasnih zločina Džefrija Epstina“.

U tužbi se navodi da je Veksner u 1990-im dao Epstinu značajnu kontrolu nad svojim bogatstvom, uključujući i punomoć, i da je prekinuo sve veze 2007. godine kada je otkrio malverzacije bivšeg menadžera.

Veksner je 1998. godine prodao Epstinu vilu u Njujorku u Istočnoj 71. ulici za 20 miliona dolara.

On se tereti da je koristio svoju fondaciju i kompaniju koja je posjedovala nekretninu u Njujorku kako bi „prikrio prenos stotina miliona dolara novca, imovine i druge imovine Epstinu“.

Predmet je u ponedjeljak prebačen pred federalni sud u Njujorku.

Veksner (88), osnivač kompanije L Brands Inc, poznate po brendovima kao što su Victoria’s Secret i Bath & Body Works, u februaru je bio ispitivan pred Predstavničkim domom SAD skoro pet sati, gdje je objašnjavao svoj finansijski odnos sa Epstinom.

„Trebalo bi da razjasnimo da ne bi bilo Epstinovog ostrva, ne bi bilo Epstinovog aviona, ne bi bilo novca za trgovinu ženama i djevojčicama bez Veksnera“, rekao je predstavnik Kalifornije Robert Garsija, najviše rangirani demokrat u panelu, obraćajući se novinarima tokom pauze.

Veksner je negirao da je olakšavao, znao ili učestvovao u Epstinovim zločinima.