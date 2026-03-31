Logo
Large banner

Nakon Trampove poruke Evropi skočile cijene nafte

Izvor:

31.03.2026 21:27

Komentari:

0
Foto: Printscreen

Cijene nafte skočile su na londonskom tržištu iznad 119 dolara nakon poruke američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), koja je implicirala da se Evropa treba osloniti na SAD ili sama preuzeti kontrolu nad Hormuškim moreuzom. Na američkom tržištu barel nafte bio je skuplji za 1,93 dolara, dosegnuvši cijenu od 104,81 dolar.

Trampova poruka

Tramp je na društvenoj mreži Truth Social poručio evropskim zemljama da kupuju mlazno gorivo od SAD-a ili da same osiguraju prolaz kroz moreuz, ističući nezadovoljstvo podrškom Evrope SAD-u u ovoj regiji. Iran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad moreuzom, zabranjujući tranzit brodovima povezanima sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima.

Svijet

Tramp udario "saveznike": Hoćete naftu? Idite do moreuza i uzmite je

Evropska komisija upozorila je članice EU na mogućnost dugotrajnih poremećaja u snabdijevanju, posebno mlaznim gorivom i dizelom, što je dodatno podiglo cijene na londonskom tržištu. Sankcije na uvoz ruske nafte, uz izuzetke za Mađarsku i Slovačku, takođe su uticale na energetsku situaciju u regiji.

Formalizacija kontrole nad moreuzom

Iran je najavio formalizaciju kontrole nad moreuzom kroz zakon koji predviđa sigurnosne aranžmane i sustav naplate naknada u iranskim rijalima, a prolaz bi bio zabranjen brodovima povezanima sa SAD-om i Izraelom. Novi sustav uključuje i koordinaciju s Omanom te podiže troškove osiguranja i prijevoza, što dodatno povećava cijene nafte na globalnom tržištu.

OPEC-ova računica pokazuje da je barel košarice nafte članica organizacije bio jeftiniji za 99 centi i stajao 117,12 dolara, no globalni rizici i geopolitička napetost dodatno vrše pritisak na tržište.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner