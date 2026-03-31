Da li će biti povećan borački dodatak? Evo šta kaže SNSD

Autor:

ATV
31.03.2026 21:14

Да ли ће бити повећан борачки додатак? Ево шта каже СНСД
Foto: ATV

Predsjedništvo SNSD-a danas je u nastavku sjednice dalo podršku povećanju mjesečnog boračkog dodatka, ističući da treba nastaviti sa aktivnostima usmjerenim na unapređenje standarda boračkih kategorija.

Predsjedništvo SNSD-a predlaže Vladi Republike Srpske da u narednom periodu kreira nacionalni program obnove i digitalne modernizacije škola i domova zdravlja u Republici Srpskoj, saopšteno je iz SNSD-a.

Takođe, Predsjedništvo smatra da je opravdana rekacija Srbije u vezi sa potpisivanjem saveza između Hrvatske, Albanije i Prištine, jer taj savez krši Rezoluciju 1244 Savjeta bezbjednosti UN.

"Ovaj savez usmjeren je protiv interesa Republike Srpske i srpskog naroda. Iniciramo razgovore sa Republikom Srbijom na najvišem nivou kako bi zajednički zaštitili interese srpskog naroda u regionu", zaključeno je u saopštenju SNSD-a.

