Logo
Large banner

Poruka iz Irana: Ne prihvatamo prekid vatre, tražimo jednu stvar

Autor:

ATV
31.03.2026 21:10

Komentari:

0
Порука из Ирана: Не прихватамо прекид ватре, тражимо једну ствар
Foto: Tanjug/AP/Sepahnews

Iran ne prihvata prekid vatre i zahtijeva prekid ratova u cijelom regionu, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči za katarsku televiziju „Al Džazira“.

Ministar je napomenuo da Iran nije odgovorio na američki plan od 15 tačaka i nije postavio nikakve uslove.

Prema njegovim riječima, ono što se dešava nisu pregovori, već razmena poruka, koje se prenose direktno ili preko „regionalnih prijatelja“.

On je dodao da Iran nastavlja da prima poruke od specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa, ali da to ne znači da su to pregovori.

Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Zbog sukoba je došlo do faktičke blokade Ormuskog moreuza – ključne rute za isporuke nafte i prirodnog tečnog gasa iz zemalja Persijskog zaliva na svetsko tržište, što je uticalo i na nivo izvoza i proizvodnje nafte u regionu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner