Jokić igrač sedmice Zapadne konferencije

30.03.2026 22:22

Јокић играч седмице Западне конференције
Foto: Tanjug/AP/David Zalubowski

Srpski košarkaš Nikola Jokić, koji igra za "Denver nagetse", proglašen je igračem sedmice Zapadne konferencije po 20. put u karijeri, objavljeno je večeras na stranici NBA.

NBA je objavila da je centar "Denver Nagetsa" proglašen za igrača sedmice za utakmice odigrane tokom protekle sedmice.

Jokić je osvojio nagradu treći put ove sezone.

Tokom prošle nedjelje, prosječno je bilježio 26,0 poena, 17,0 skokova i 14,0 asistencija, uz procenat šuta iz igre od 56,3 odsto i 43,8 odsto za tri lopte.

Njegove četiri utakmice sa najmanje 20 poena, 15 skokova i 15 asistencija izjednačuju ga sa drugim najvećim brojem takvih učinka u jednoj sezoni u istoriji lige.

Trenutno je prvi u NBA ligi po asistencijama po utakmici, prvi po skokovima po utakmici, osmi po broju poena po utakmici i deveti po procentu šuta iz igre.

Jokić ima 31 tripl-dabl, što je najviše u ligi, i drugi je u NBA ligi sa 51 dabl-dablom.

Nalazi se na 15 tripl-dabl utakmica od toga da prestigne Rasela Vestbruka po broju tripl-dabl poena u istoriji NBA lige /195/.

