Jokić igrač sedmice Zapadne konferencije

Srpski košarkaš Nikola Jokić, koji igra za "Denver nagetse", proglašen je igračem sedmice Zapadne konferencije po 20. put u karijeri, objavljeno je večeras na stranici NBA.

Jokić je osvojio nagradu treći put ove sezone.

Tokom prošle nedjelje, prosječno je bilježio 26,0 poena, 17,0 skokova i 14,0 asistencija, uz procenat šuta iz igre od 56,3 odsto i 43,8 odsto za tri lopte.

Njegove četiri utakmice sa najmanje 20 poena, 15 skokova i 15 asistencija izjednačuju ga sa drugim najvećim brojem takvih učinka u jednoj sezoni u istoriji lige.

Trenutno je prvi u NBA ligi po asistencijama po utakmici, prvi po skokovima po utakmici, osmi po broju poena po utakmici i deveti po procentu šuta iz igre.

Jokić ima 31 tripl-dabl, što je najviše u ligi, i drugi je u NBA ligi sa 51 dabl-dablom.

Nalazi se na 15 tripl-dabl utakmica od toga da prestigne Rasela Vestbruka po broju tripl-dabl poena u istoriji NBA lige /195/.