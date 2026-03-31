Dvomjesečnoj bebi dao gazirani sok, dijete završilo na aparatima!

Izvor:

Kurir

31.03.2026 22:09

Foto: Pixabay/PublicDomainPictures

Prava drama odigrala se u jednoj beogradskoj bolnici kada je dvomjesečna beba primljena u teškom stanju i hitno priključena na aparate za disanje, nakon što joj je otac, navodno, dao gazirani sok.

Prema svjedočenju koje se proširilo društvenom mrežom Treds (Threads), beba je u bolnicu donijeta "siva u licu", dok su ljekari odmah reagovali i započeli borbu za njen život.

"Sjedim u čekaonici. Ulijeće svita od 12 ljudi. Nose dvomjesečnu bebu sivu u licu. Prebacuju je na intubaciju. Pita doktor šta se desilo. Otac i poglavica delegacije, odgovara: "Dao sam mu ladan Pepsi!". Osjećam gnijev. I glavni junak priče, i ja, i svako, treba da zna da se bebi daje samo mlijeko i voda. Koje je pravo odojčeta? Da li je ista naša roditeljska odgovornost i osnovno znanje? I zašto nije? - napisala je jedna žena na mreži Threads, a njena objava izazvala je lavinu reakcija - od šoka i neverice do bijesa korisnika koji upozoravaju na nedostatak osnovnog znanja o njezi novorođenčadi.

Mnogi su postavili i šire pitanje - koliko su roditelji informisani o osnovnim pravilima ishrane beba i da li je potrebno više edukacije kako bi se ovakvi slučajevi spriječili.

Iako konkretan slučaj nije zvanično potvrđen od strane zdravstvenih institucija, medicinski stručnjaci godinama upozoravaju da davanje gaziranih i zaslađenih napitaka bebama može imati ozbiljne posljedice.

Kod odojčadi, organizam nije razvijen da vari takve napitke, a unos gaziranih pića može dovesti do:

  • gušenja i aspiracije tečnosti u pluća
  • naglih poremećaja disanja
  • problema sa varenjem
  • ozbiljnih metaboličkih poremećaja

U najtežim slučajevima, kao što se sumnja u ovom događaju, može doći i do potrebe za mehaničkom ventilacijom, odnosno intubacijom.

Šta smije da pije beba

Pedijatri naglašavaju da se bebama u prvim mjesecima života daje isključivo:

  • majčino mlijeko ili adaptirana formula
  • voda (u određenim situacijama i po preporuci ljekara)

Sve ostalo, uključujući sokove, gazirana pića i zaslađene napitke, strogo je nepreporučljivo i potencijalno opasno.

(Kurir)

Pročitajte više

Нетанјаху: Уништена способност Ирана да производи атомске бомбе и ракете

Svijet

Netanjahu: Uništena sposobnost Irana da proizvodi atomske bombe i rakete

1 h

0
"Никад нећу заборавити ту ноћ и захтјев познатог милијардера" Исповијест стјуардесе са суперјахте богаташа

Scena

"Nikad neću zaboraviti tu noć i zahtjev poznatog milijardera" Ispovijest stjuardese sa superjahte bogataša

1 h

0
Векснер оптужен за омогућавање сексуалних злочина Џефрија Епстина

Svijet

Veksner optužen za omogućavanje seksualnih zločina Džefrija Epstina

1 h

0
Након Трампове поруке Европи скочиле цијене нафте

Svijet

Nakon Trampove poruke Evropi skočile cijene nafte

2 h

0

Više iz rubrike

Тешка несрећа код Сомбора: Ударио дјевојку на пјешачком, преминула у болници

Srbija

Teška nesreća kod Sombora: Udario djevojku na pješačkom, preminula u bolnici

5 h

0
Ивица Дачић

Srbija

Oglasio se Ivica Dačić o nastavku liječenja, posebno se zahvalio Stevandiću

9 h

3
Полиција Србија

Srbija

Istraga o smrti studentkinje u Beogradu: Policija u Rektoratu

11 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Srbija

Zemljotres u Srbiji, zatreslo se kod ovog grada

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

28

Treći američki nosač aviona isplovio ka Bliskom istoku

23

19

Klizište kod Maglaja ugrožava stambene objekte i Koridor 5c

23

17

Lažna država ne ide na Mundijal: Turska slavila u Prištini

22

58

Svetislav Pešić ide u penziju

22

57

Stanija ošamarila Asmina kad je saznala za dijete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner