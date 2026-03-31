Dvomjesečnoj bebi dao gazirani sok, dijete završilo na aparatima!

Prava drama odigrala se u jednoj beogradskoj bolnici kada je dvomjesečna beba primljena u teškom stanju i hitno priključena na aparate za disanje, nakon što joj je otac, navodno, dao gazirani sok.
Prema svjedočenju koje se proširilo društvenom mrežom Treds (Threads), beba je u bolnicu donijeta "siva u licu", dok su ljekari odmah reagovali i započeli borbu za njen život.
"Sjedim u čekaonici. Ulijeće svita od 12 ljudi. Nose dvomjesečnu bebu sivu u licu. Prebacuju je na intubaciju. Pita doktor šta se desilo. Otac i poglavica delegacije, odgovara: "Dao sam mu ladan Pepsi!". Osjećam gnijev. I glavni junak priče, i ja, i svako, treba da zna da se bebi daje samo mlijeko i voda. Koje je pravo odojčeta? Da li je ista naša roditeljska odgovornost i osnovno znanje? I zašto nije? - napisala je jedna žena na mreži Threads, a njena objava izazvala je lavinu reakcija - od šoka i neverice do bijesa korisnika koji upozoravaju na nedostatak osnovnog znanja o njezi novorođenčadi.
Mnogi su postavili i šire pitanje - koliko su roditelji informisani o osnovnim pravilima ishrane beba i da li je potrebno više edukacije kako bi se ovakvi slučajevi spriječili.
Iako konkretan slučaj nije zvanično potvrđen od strane zdravstvenih institucija, medicinski stručnjaci godinama upozoravaju da davanje gaziranih i zaslađenih napitaka bebama može imati ozbiljne posljedice.
Kod odojčadi, organizam nije razvijen da vari takve napitke, a unos gaziranih pića može dovesti do:
U najtežim slučajevima, kao što se sumnja u ovom događaju, može doći i do potrebe za mehaničkom ventilacijom, odnosno intubacijom.
Pedijatri naglašavaju da se bebama u prvim mjesecima života daje isključivo:
Sve ostalo, uključujući sokove, gazirana pića i zaslađene napitke, strogo je nepreporučljivo i potencijalno opasno.
