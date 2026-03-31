Sudija zaustavio Trampov projekat balske dvorane u Bijeloj kući

31.03.2026 22:41

Судија зауставио Трампов пројекат балске дворане у Бијелој кући
Foto: Tanjug/AP/Evan Vucci

Američki savezni sudija izdao je naredbu o obustavi radova na balskoj dvorani koju je planirao američki predsjednik Donald Tramp u Bijeloj kući. Prema riječima sudije Ričarda Leona, Trampu nedostaje odobrenje Kongresa za projekat.

U svojoj presudi, donijetoj u utorak u Vašingtonu, sudija Leon je napisao da Tramp „nije vlasnik“ Bijele kuće. Sudija je tako potvrdio tužbu koju je podnijela Nacionalna fondacija za očuvanje istorijskih spomenika.

Tramp stvari vidi sasvim drugačije. Na svojoj mreži Truth Social, ponovo je nazvao tužbu neosnovanom. Balska dvorana će biti „izgrađena bez troškova za poreske obveznike“ i biće „najbolja zgrada te vrste na cijelom svijetu“, napisao je.

Zaštitnici prirode kritikuju činjenicu da Tramp nije obavijestio ni parlament ni druge relevantne organe o planovima prije početka izgradnje.

majstor-zanatlija-030925

Društvo

Majstori su sve skuplji: Koliko košta renoviranje stana?

U oktobru je predsjednik neočekivano naredio rušenje cijelog istočnog krila Bijele kuće kako bi se napravio prostor za novu balsku dvoranu. Prema Trampovim riječima, balska dvorana je bila namijenjena za smještaj 1.000 gostiju. Predsjednik sada procjenjuje troškove na 400 miliona dolara – dvostruko više od prvobitne procjene.

Tramp planira da ukrasi balsku dvoranu raskošnom upotrebom zlata, mermera, štuka i raskošnih lustera. Tvrdi da je za tu svrhu obezbijedio velikodušne donacije iz privatnog sektora. Tramp je nedavno objavio da američka vojska gradi „masivni kompleks“ ispod balske dvorane. Vladin bunker se nalazio ispod srušenog istočnog krila još od Drugog svjetskog rata.

