Cijena dizela u Banjaluci dostigla 3,75 KM

31.03.2026 17:20

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Cijena dizela na nekim pumpama u Banjaluci dostigla je i 3,75 KM po litru, kazao je za "Nezavisne novine", Milovan Bajić, potpredsjednik Grupacije za promet nafte i naftnih derivata Privredne komore Republike Srpske i direktor "Krajinapetrol".

Ističe da su cijene dizela se kreće od 3,50 do 3,75 KM po litri i dodaje da razlog visokih cijena nestabilno tržište zbog sukoba na Bliskom istoku.

Prema njegovim riječima, benzin košta od 2,69 do 2,85 KM po litru, naglašavajući da su niže cijene benzina dijelom rezultat manje potražnje među građanima.

Naime, cijene dizela su prije početka sukoba na Bliskom istoku, krajem februara iznosile 2,25 do 2,29KM, dok je benzin koštao 2,25 do 2,32 KM.

(Nezavisne novine)

