Skuplji odvoz smeća u Banjaluci

31.03.2026 14:13

Канта за смеће
Foto: Pexels

Na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka usvojena je odluka o povećanju cijene odvoza komunalnog otpada, iako je preduzeće "Čistoća" tražilo poskupljenje od 40,56 odsto.

Odbornici banjalučkog parlamenta usvojili su poskupljenje odvoza smeća za 29,5 odsto.

Gradonačelnik Draško Stanivuković predložio je povećanje od 29,5 odsto, a taj prijedlog podržala je 20 odbornika, dok su dva bila protiv.

