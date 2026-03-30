Nove mjere na pumpama: Cijena goriva može se mijenjati samo u ovom periodu

ATV
30.03.2026 09:49

Foto: Tanjug/AP
Foto: Tanjug/AP

Od srijede na pumpama u Njemačkoj počinje da važi potpuno novo pravilo: cijene goriva moći će da se povećaju samo jednom dnevno – tačno u 12 časova. Stručnjaci upozoravaju da bi upravo u tom trenutku mogao da uslijedi nagli skok cijena, što bi dodatno otežalo vozačima da se snađu u ionako haotičnim promjenama na tržištu.

Nova „pravila igre“ dio su paketa mjera njemačke vlade, kojom se pokušava da se obuzdaju velike i česte oscilacije cijena goriva. Do sada su se cijene na pumpama mijenjale i po nekoliko desetina puta dnevno, što je potrošačima gotovo onemogućavalo da prate kada je najpovoljnije sipati gorivo.

Prema novoj regulativi, poskupljenja će biti dozvoljena samo jednom dnevno u podne, dok će snižavanje cijena i dalje biti moguće u bilo kom trenutku, piše Bild.

Ovaj model nije nov - već godinama se primjenjuje u Austriji, a Berlin sada pokušava da isti princip iskoristi kako bi povećao transparentnost i smanjio manipulacije cijenama.

Međutim, analitičari upozoravaju na moguće neželjene posljedice. Postoji realna opasnost da naftne kompanije koncentrišu poskupljenja upravo u 12 sati, što bi moglo da dovede do naglog dnevnog „skoka“ cijena, umjesto njihovog postepenog rasta.

Prve analize pokazuju i kako bi novo pravilo moglo da utiče na ponašanje vozača:

najniže cijene mogle bi da budu u kasnim jutarnjim satima, neposredno prije podneva poslije 12 časova očekuje se skuplji period tokom dana popodne i uveče, moguće su manje korekcije naniže, u zavisnosti od konkurencije među pumpama.

Cilj reforme je da se uvede više reda na tržište i olakša poređenje cijena, ali vlasti priznaju da ova mjera sama po sebi ne garantuje niže cijene goriva, jer one i dalje u velikoj mjeri zavise od globalnih kretanja na tržištu nafte i geopolitičkih kriza.

Drugim riječima – pravila se mijenjaju, ali borba za jeftiniji rezervoar tek počinje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

