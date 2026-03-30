Horor u liftu: Devojčica propala sa 14. sprata

Djevojčica stara (15) godina teško je povređena nakon što je propao lift u stambenoj zgradi u Krasnojarsku.

Djevojčica je, prema navodima medija, pozvala lift na 14. sprat i ušla u kabinu. Kada je pritisla dugme da krene prema prizemlju, lift je iznenada propao sve do 8. sprata.

Dijete je tom prilikom poletelo u kabini i zadobila je teške tjelesne povrede. Hitna pomoć je odmah pozvana, a dijete je hitno prevezeno u bolnicu, gdje je i zadržano.

Prema prvim informacijama, nije životno ugrožena.

Incident se dogodio u nedjelju, 29. marta u kasnim poslijepodnevnim satima.

Nezvanično, djevojčica je zadobila teške povrede glave.

Nadležni su odmah pokrenuli krivični postupak protiv nadležnih.

Prema podacima nadzorne agencije, tužilaštvo je 2026. godine dva puta pokrenulo upravne postupke protiv zaposlenih u kompaniji za upravljanje liftovima zbog kršenja pravila održavanja zajedničke imovine. Napominje se da će tužilaštvo procijeniti postupke kompanije za upravljanje, investitora i ovlašćenih organa, prenosi Telegraf.