Klizište kod Maglaja ugrožava stambene objekte i Koridor 5c

31.03.2026 23:19

Foto: Printscreen/Youtube

Uslijed obilnih padavina na području naseljenog mjesta Strupina kod Maglaja aktivirano je veliko klizište koje, uz više stambenih objekata, rezervoara za vodu, ugrožava i trasu autoputa na Koridoru 5c. Tokom noći su iz MZ Radojčići, kojoj pripada ovo naselje, na adresu investitora, izvođača radova i lokalnih vlasti uputili akt u kojem traže hitnu reakciju.

Klizište je zahvatilo oko 10.000 metara kvadratnih zemljišta uz dionicu autoputa Medakovo-Ozimice u naselju Strupina.

Stanovnici bez rješenja

"Sada je trenutačno od kuće otprilike 40 metara i ide prema kući gore. Ja ne mogu ništa preduzeti. S lopatom ne mogu ništa", kaže stanovnik Strupine Jozo Jurišić.

"Gore imamo vodozahvat koji napaja 26, 27 domaćinstava", navodi Dragan Maglica, stanovnik Strupine.

U poned‌jeljak veče su urgentno iz MZ Radojčići, u čijem sastavu je i Strupina uputili pismeni apel investitoru, izvođaču radova i lokalnim vlastima. Iz Autoputeva Federacije ističu kako je riječ o manjem klizištu, te da su već izdate instrukcije izvođaču radova da pristupi sanaciji koja će biti završena do kraja sedmice.

Dvostruka prijetnja za naselje

"Problem je što se na suprotnoj strani, na ovoj vododjelnici, nalazi klizište Mladoševica, pa su ovi objekti sada između dvije opasnosti", objašnjava pomoćnik opštinskog načelnika Maglaja za poslove CZ Anto Maglica.

Stanovnici Mladoševice koji su prije 14 mjeseci, uslijed formiranja nelegalne deponije inertnog otpada i klizišta iznad njihovih kuća, morali napustiti dom još čekaju na konkretnu pomoć.

"Obećavaju, obećavaju i na kraju ništa. Jedino što nam iz ZDK plaćaju smještaj i to je jedino. A, ovo nema nigd‌je ništa", rekao je stanovnik Mladoševice Mirko Markanović.

Mještani pozivaju da se sanaciji pristupi što prije jer, ističu, uz njihova imanja, mogla bi biti ugrožena i sama trasa autoputa, piše Federalna.

Više iz rubrike

Необична ситуација у Сребреници: Банкомат добио радно вријеме

Gradovi i opštine

Neobična situacija u Srebrenici: Bankomat dobio radno vrijeme

11 h

0
Храбра радница која се супротставила пљачкашу могла би да добије награду од 5.000 КМ

Gradovi i opštine

Hrabra radnica koja se suprotstavila pljačkašu mogla bi da dobije nagradu od 5.000 KM

13 h

1
Сава расте код Бијељине, али је испод коте редовне одбране од поплава

Gradovi i opštine

Sava raste kod Bijeljine, ali je ispod kote redovne odbrane od poplava

14 h

0
Козарска Дубица: За санацију пет кључних тачака на водозаштитним објектима 2,4 милиона КМ

Gradovi i opštine

Kozarska Dubica: Za sanaciju pet ključnih tačaka na vodozaštitnim objektima 2,4 miliona KM

1 d

0

23

28

Treći američki nosač aviona isplovio ka Bliskom istoku

23

19

Klizište kod Maglaja ugrožava stambene objekte i Koridor 5c

23

17

Lažna država ne ide na Mundijal: Turska slavila u Prištini

22

58

Svetislav Pešić ide u penziju

22

57

Stanija ošamarila Asmina kad je saznala za dijete

