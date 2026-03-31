Klizište kod Maglaja ugrožava stambene objekte i Koridor 5c

Uslijed obilnih padavina na području naseljenog mjesta Strupina kod Maglaja aktivirano je veliko klizište koje, uz više stambenih objekata, rezervoara za vodu, ugrožava i trasu autoputa na Koridoru 5c. Tokom noći su iz MZ Radojčići, kojoj pripada ovo naselje, na adresu investitora, izvođača radova i lokalnih vlasti uputili akt u kojem traže hitnu reakciju.

Klizište je zahvatilo oko 10.000 metara kvadratnih zemljišta uz dionicu autoputa Medakovo-Ozimice u naselju Strupina.

Stanovnici bez rješenja

"Sada je trenutačno od kuće otprilike 40 metara i ide prema kući gore. Ja ne mogu ništa preduzeti. S lopatom ne mogu ništa", kaže stanovnik Strupine Jozo Jurišić.

"Gore imamo vodozahvat koji napaja 26, 27 domaćinstava", navodi Dragan Maglica, stanovnik Strupine.

U poned‌jeljak veče su urgentno iz MZ Radojčići, u čijem sastavu je i Strupina uputili pismeni apel investitoru, izvođaču radova i lokalnim vlastima. Iz Autoputeva Federacije ističu kako je riječ o manjem klizištu, te da su već izdate instrukcije izvođaču radova da pristupi sanaciji koja će biti završena do kraja sedmice.

Dvostruka prijetnja za naselje

"Problem je što se na suprotnoj strani, na ovoj vododjelnici, nalazi klizište Mladoševica, pa su ovi objekti sada između dvije opasnosti", objašnjava pomoćnik opštinskog načelnika Maglaja za poslove CZ Anto Maglica.

Stanovnici Mladoševice koji su prije 14 mjeseci, uslijed formiranja nelegalne deponije inertnog otpada i klizišta iznad njihovih kuća, morali napustiti dom još čekaju na konkretnu pomoć.

"Obećavaju, obećavaju i na kraju ništa. Jedino što nam iz ZDK plaćaju smještaj i to je jedino. A, ovo nema nigd‌je ništa", rekao je stanovnik Mladoševice Mirko Markanović.

Mještani pozivaju da se sanaciji pristupi što prije jer, ističu, uz njihova imanja, mogla bi biti ugrožena i sama trasa autoputa, piše Federalna.