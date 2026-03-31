Hrabra radnica koja se suprotstavila pljačkašu mogla bi da dobije nagradu od 5.000 KM

31.03.2026 09:45

Храбра радница која се супротставила пљачкашу могла би да добије награду од 5.000 КМ
Foto: Printscreen/Youtube

Na sjednici Gradskog vijeća Mostara, član vijeća Hrvatske republikanske stranke (HRS) Slavko Zovko podnio je amandman na budžet kojim predlaže da se radnica Fikreta Fajić nagradi novčanim iznosom od 5.000 KM.

Ova inicijativa dolazi nakon događaja koji je izazvao veliku pažnju javnosti. Fikreta Fajić pokazala je izuzetnu hrabrost tokom sprečavanja oružane pljačke u Mostaru, kada se suprotstavila napadaču i svojim postupkom doprinijela da se spriječi krivično djelo.

U obrazloženju prijedloga istaknuto je da njen čin predstavlja primjer građanske hrabrosti i odgovornosti, te da zaslužuje priznanje šire zajednice.

Prijedlog o dodjeli nagrade biće razmatran u okviru budžetske procedure Gradskog vijeća Mostara.

Podsjećamo, u mostarskom naselju Zalik prošle sedmice dogodio se incident koji je uznemirio lokalno stanovništvo, nakon što je u jednoj trgovini počinjeno razbojništvo praćeno pucnjavom i fizičkim napadom, prenosi tuzlanski.ba.

Naime, nepoznati muškarac odjeven u crno ušao je u objekat, a potom izvadio automatsku pušku. Situacija je eskalirala u trenutku kada mu se zaposlenica trgovine hrabro suprotstavila.

Uslijedilo je naguravanje i borba za oružje, tokom koje je napadač, prema svjedočenjima, čak i zapucao. Uprkos izuzetno opasnoj situaciji, radnica je pokazala izuzetnu prisebnost i hrabrost.

