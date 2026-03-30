Kozarska Dubica: Za sanaciju pet ključnih tačaka na vodozaštitnim objektima 2,4 miliona KM

30.03.2026 20:25

Козарска Дубица: За санацију пет кључних тачака на водозаштитним објектима 2,4 милиона КМ
Foto: Ustupljena fotografija

Za sanaciju pet ključnih tačaka na vodozaštitnim objektima na području Kozarske Dubice biće uložena 2,4 miliona KM, potvrđeno je nakon sastanka načelnika opštine Igora Savkovića i direktora "Voda Srpske" Miroslava Milovanovića.

Milovanović i Savković obišli su nekoliko lokacija u Kozarskoj Dubici, posebno klizišta koja su se ranije pojavila na savskom nasipu u mjestu Mlinarice, kao i donji obodni kanal u Međeđi.

"Klizište na ovim lokacijama biće sanirano čim budu povoljni vremenski uslovi. Naš cilj je da obezbijedimo potpunu stabilnost nasipa i sigurnost za ovo područje", naveo je Milovanović.

Konstatovano je da će, po stabilizaciji vremenskih uslova, započeti sanacija klizišta na donjem obodnom kanalu u selu Međeđa, a zatim i rekonstrukcija parapetnog zida na desnoj obali Une u zoni hotela "Cepter".

Planirana je i sanacija regulacionog korita rijeke Knežice, sanacija korita rijeke Mlječanice u selu Međuvođe, kao i sanacija klizišta na desnom savskom nasipu na dionici Orahova–Gradina.

Savković je rekao da su ovi radovi neophodni za potpuno funkcionisanje vodozaštitnih objekata i dodatnu bezbjednost stanovništva.

