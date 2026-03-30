Kozarska Dubica: Za sanaciju pet ključnih tačaka na vodozaštitnim objektima 2,4 miliona KM

Za sanaciju pet ključnih tačaka na vodozaštitnim objektima na području Kozarske Dubice biće uložena 2,4 miliona KM, potvrđeno je nakon sastanka načelnika opštine Igora Savkovića i direktora "Voda Srpske" Miroslava Milovanovića.

Milovanović i Savković obišli su nekoliko lokacija u Kozarskoj Dubici, posebno klizišta koja su se ranije pojavila na savskom nasipu u mjestu Mlinarice, kao i donji obodni kanal u Međeđi.

"Klizište na ovim lokacijama biće sanirano čim budu povoljni vremenski uslovi. Naš cilj je da obezbijedimo potpunu stabilnost nasipa i sigurnost za ovo područje", naveo je Milovanović.

Konstatovano je da će, po stabilizaciji vremenskih uslova, započeti sanacija klizišta na donjem obodnom kanalu u selu Međeđa, a zatim i rekonstrukcija parapetnog zida na desnoj obali Une u zoni hotela "Cepter".

Planirana je i sanacija regulacionog korita rijeke Knežice, sanacija korita rijeke Mlječanice u selu Međuvođe, kao i sanacija klizišta na desnom savskom nasipu na dionici Orahova–Gradina.

Savković je rekao da su ovi radovi neophodni za potpuno funkcionisanje vodozaštitnih objekata i dodatnu bezbjednost stanovništva.