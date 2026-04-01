Prvi april donio sve osim šale: Snijeg i olujna bura u Srpskoj

Republika Srpska osvanula je pod teškim, olovnim oblacima. Dok u nižim predjelima kiša neumorno natapa zemlju, brdsko-planinski predjeli već se bijele pod novim snježnim pokrivačem.

Prvi april donio nam je sve osim šale, pravo zimsko lice proljeća.

Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, u sedam časova izmjerene su vrijednosti koje su mnoge natjerale da ponovo izvuku zimske jakne. Na Han Pijesku i Čemernu izmjeren je minus jedan stepen, dok je na Sokocu živa u termometru mirovala na nuli.

U Mrkonjić Gradu su izmjerena dva stepena, u Ribniku tri, dok su Banjaluka, Višegrad, Novi Grad i Foča osvanuli na četiri stepena Celzijusova. Prijedor i Doboj mjerili su pet, a Bijeljina šest stepeni. Najtoplije je, očekivano, na jugu, pa je u Bileći izmjereno osam, a u Trebinju deset stepeni, ali subjektivni osjećaj hladnoće pojačava jaka bura.

Šta nas očekuje do kraja dana?

Današnja sinoptička situacija nije naklonjena ljubiteljima sunca. Pod uticajem ciklona sa Sredozemlja, pred nama je pretežno oblačan i izrazito vjetroviti dan.

U nižim krajevima nastavlja se slaba do umjerena kiša. Brdsko-planinski predjeli očekuju dalji rast snježnog pokrivača.

Sjeverac će duvati umjereno, povremeno sa jakim udarima. U Hercegovini je na snazi upozorenje na olujnu buru koja će na momente imati destruktivnu snagu.

Maksimalni iznosi kretaće se od pet do deset stepeni, na jugu do maksimalnih šesnaest, dok će u višim krajevima ostati svega dva stepena Celzijusova.

Banjaluka: Kišovito i svježe

U najvećem gradu Srpske zadržaće se oblačno vrijeme sa povremenom kišom, dok će brda koja okružuju banjalučku kotlinu vidjeti susnježicu i snijeg. Padavine će tek u večernjim časovima početi da slabe i postepeno prestaju.

Vjetar će povremeno biti jak, a maksimalna dnevna temperatura vazduha u Banjaluci zaustaviće se na oko osam stepeni.