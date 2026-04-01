Prvi april donio sve osim šale: Snijeg i olujna bura u Srpskoj

01.04.2026 07:25

Први април донио све осим шале: Снијег и олујна бура у Српској
Republika Srpska osvanula je pod teškim, olovnim oblacima. Dok u nižim predjelima kiša neumorno natapa zemlju, brdsko-planinski predjeli već se bijele pod novim snježnim pokrivačem.

Prvi april donio nam je sve osim šale, pravo zimsko lice proljeća.

Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, u sedam časova izmjerene su vrijednosti koje su mnoge natjerale da ponovo izvuku zimske jakne. Na Han Pijesku i Čemernu izmjeren je minus jedan stepen, dok je na Sokocu živa u termometru mirovala na nuli.

U Mrkonjić Gradu su izmjerena dva stepena, u Ribniku tri, dok su Banjaluka, Višegrad, Novi Grad i Foča osvanuli na četiri stepena Celzijusova. Prijedor i Doboj mjerili su pet, a Bijeljina šest stepeni. Najtoplije je, očekivano, na jugu, pa je u Bileći izmjereno osam, a u Trebinju deset stepeni, ali subjektivni osjećaj hladnoće pojačava jaka bura.

Šta nas očekuje do kraja dana?

Današnja sinoptička situacija nije naklonjena ljubiteljima sunca. Pod uticajem ciklona sa Sredozemlja, pred nama je pretežno oblačan i izrazito vjetroviti dan.

U nižim krajevima nastavlja se slaba do umjerena kiša. Brdsko-planinski predjeli očekuju dalji rast snježnog pokrivača.

Zanimljivosti

Obilježavamo Svjetski dan šale: Evo kako je nastao 1. april

Sjeverac će duvati umjereno, povremeno sa jakim udarima. U Hercegovini je na snazi upozorenje na olujnu buru koja će na momente imati destruktivnu snagu.

Maksimalni iznosi kretaće se od pet do deset stepeni, na jugu do maksimalnih šesnaest, dok će u višim krajevima ostati svega dva stepena Celzijusova.

Banjaluka: Kišovito i svježe

U najvećem gradu Srpske zadržaće se oblačno vrijeme sa povremenom kišom, dok će brda koja okružuju banjalučku kotlinu vidjeti susnježicu i snijeg. Padavine će tek u večernjim časovima početi da slabe i postepeno prestaju.

Vjetar će povremeno biti jak, a maksimalna dnevna temperatura vazduha u Banjaluci zaustaviće se na oko osam stepeni.

Pročitajte više

Vic

Zanimljivosti

Obilježavamo Svjetski dan šale: Evo kako je nastao 1. april

4 d

0
Славимо важан празник! Ово никако не смијете да урадите данас

Društvo

Slavimo važan praznik! Ovo nikako ne smijete da uradite danas

4 d

0
За отпремнине радника "Нове Љубије" данас ће бити оперативно шест милиона КМ

Republika Srpska

Za otpremnine radnika "Nove Ljubije" danas će biti operativno šest miliona KM

4 d

7
Отац силовао кћерку (12) тек што је изашао из затвора

Region

Otac silovao kćerku (12) tek što je izašao iz zatvora

4 d

1

Više iz rubrike

Славимо важан празник! Ово никако не смијете да урадите данас

Društvo

Slavimo važan praznik! Ovo nikako ne smijete da uradite danas

4 d

0
Све већи број незгода на брзој цести Бањалука-Лакташи: Шта је узрок

Društvo

Sve veći broj nezgoda na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši: Šta je uzrok

5 d

3
Поплаве у Приједору

Društvo

Kakvo je stanje na vodotocima u Republici Srpskoj

5 d

0
Извучена лото седмица! Неко је богатији за 10.200.000 КМ!

Društvo

Izvučena loto sedmica! Neko je bogatiji za 10.200.000 KM!

5 d

0

Željko Obradović progovorio o povratku

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

