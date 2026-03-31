Izvučena loto sedmica! Neko je bogatiji za 10.200.000 KM!

ATV
31.03.2026
20:06=>20:12

Foto: screenshot / ATV

Loto rezultati 26. kola, koje je izvučeno 31. marta 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 38, 32, 22, 26, 35, 24, 16. Ova kombinacija je donijela sreću nekome u Paraćinu i 10.200.000 KM!

Loto 7/39 rezultati, 26. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 10.200.000 KM izvučeni su brojevi:

38, 32, 22, 26, 35, 24, 16.

Loto plus rezultati, 26. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 4.200.000 KM izvučeni su brojevi:

18, 16, 10, 4, 29, 23, 39.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 26. kolo

Džoker igra u 26. kolu iznosila je 550.000 KM, izvučeni su brojevi:

1 8 0 2 5 0

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

